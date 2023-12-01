«Золотому гаишнику» Башкирии Ильдусу Шайбакову продлили арест до 2024 года

В марте 2021 года МВД Башкирии объявило о розыске Ильдуса Шайбакова, бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Наконец, в августе 2022 года его задержали. Суд признал, что у семьи Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 млн рублей в результате иска прокуратуры. Квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника принадлежали родственникам и бывшему начальнику. В ходе обыска также были изъяты наличные и валюта на общую сумму 4,37 млн рублей.