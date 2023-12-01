«Золотому гаишнику» Башкирии Ильдусу Шайбакову продлили арест до 2024 года

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Срок содержания под стражей бывшего начальника отделения МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова был продлен Верховным судом Башкирии сегодня, 1 декабря. Он останется под арестом до 8 января 2024 года. Защита и обвиняемый попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест, об этом сообщает издание «РБК Уфа».
Ранее Mkset сообщал о продление содержание под стражей Шайбакова на два месяца, до 5 декабря 2023 года.
Напомним, что в 2021 году в марте произошло раскрытие преступной организации, в которую входили Ильдус Шайбаков, его заместитель и шесть подчиненных. За свои заслуги Шайбаков получил неофициальное прозвище «золотой гаишник», которое активно использовали местные СМИ.
Согласно Следственному комитету, сотрудники ГИБДД, которые занимались регистрацией и экзаменами, получали взятки от людей, стремящихся получить водительские права. Сумма этих незаконных платежей была от 14 тыс. до 40 тыс. рублей. Группа преступников действовала организованно с 2014 по 2020 годы. В ходе расследования было выявлено 55 случаев получения взяток.
В марте 2021 года МВД Башкирии объявило о розыске Ильдуса Шайбакова, бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Наконец, в августе 2022 года его задержали. Суд признал, что у семьи Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 млн рублей в результате иска прокуратуры. Квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника принадлежали родственникам и бывшему начальнику. В ходе обыска также были изъяты наличные и валюта на общую сумму 4,37 млн рублей.