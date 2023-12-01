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Updated Сегодня, 10:08

Бывший начальник МРЭО ГИБДД Башкирии остается под стражей до января 2024 года

«Золотому гаишнику» Башкирии Ильдусу Шайбакову продлили арест до 2024 года

1 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI

Бывший начальник МРЭО ГИБДД Башкирии остается под стражей до января 2024 года

Верховный суд Башкирии вновь принял решение о продлении срока содержания под стражей Ильдуса Шайбакова, бывшего начальника отделения МРЭО ГИБДД республики.

Срок содержания под стражей бывшего начальника отделения МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова был продлен Верховным судом Башкирии сегодня, 1 декабря. Он останется под арестом до 8 января 2024 года. Защита и обвиняемый попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест, об этом сообщает издание «РБК Уфа».

Ранее Mkset сообщал о продление содержание под стражей Шайбакова на два месяца, до 5 декабря 2023 года.

Напомним, что в 2021 году в марте произошло раскрытие преступной организации, в которую входили Ильдус Шайбаков, его заместитель и шесть подчиненных. За свои заслуги Шайбаков получил неофициальное прозвище «золотой гаишник», которое активно использовали местные СМИ.

Согласно Следственному комитету, сотрудники ГИБДД, которые занимались регистрацией и экзаменами, получали взятки от людей, стремящихся получить водительские права. Сумма этих незаконных платежей была от 14 тыс. до 40 тыс. рублей. Группа преступников действовала организованно с 2014 по 2020 годы. В ходе расследования было выявлено 55 случаев получения взяток.

В марте 2021 года МВД Башкирии объявило о розыске Ильдуса Шайбакова, бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Наконец, в августе 2022 года его задержали. Суд признал, что у семьи Шайбакова было изъято имущество на сумму 44 млн рублей в результате иска прокуратуры. Квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника принадлежали родственникам и бывшему начальнику. В ходе обыска также были изъяты наличные и валюта на общую сумму 4,37 млн рублей.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Взятка#Дача взятки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Автошколы#Виалина Ахсанова
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