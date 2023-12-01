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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

1 декабря 2023, 05:28
Фото: «Ростелеком»
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«Ростелеком» расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС».

Новый модуль, реализованный на базе технологии Text-to-Speech (TTS[i]), автоматически преобразовывает текстовые данные в голосовые сообщения. Использование такого инструмента автоматизирует опросы и телемаркетинг, позволяя увеличить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами.

Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС «Ростелекома» в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги «Виртуальная АТС».

— Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования технологий, которые лежат в основе наших продуктов и услуг. Запуск модуля TTS является еще одним шагом в этом направлении. Мы уверены, что новый инструмент будет полезен для многих компаний, поможет им сэкономить время и ресурсы, — сказала директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком» Елена Нечай.

Платформа цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных решений в линейке цифровых сервисов для бизнеса, которые предлагает «Ростелеком». Компания лидирует на российском рынке по количеству клиентов виртуальной АТС. На платформе внедрены такие сервисы, как аналитика речи, колтрекинг, авторизация по звонку и другие интеллектуальные функции. Платформа ВАТС доступна по сервисной модели IaaS/PaaS и в виде гибридного решения, которое использует инфраструктуру заказчика.

[i] Text to Speech, TTS — англ., преобразование текста в речь.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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