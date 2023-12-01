Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС «Ростелекома» в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги «Виртуальная АТС».