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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Уфе зафиксированы пробки в 9 баллов

В Уфе вечером 1 декабря зафиксированы девятибалльные пробки

1 декабря 2023, 12:56
Фото: 1MI

В Уфе зафиксированы пробки в 9 баллов

Движение в вечер пятницы оказалось затруднено на многих улицах города

Вечером пятницы, 1 декабря, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. На данный момент сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти возможных.

Также, по данным сервиса, прямо сейчас на дорогах Уфы насчитываются 3 аварии: на улице Российской, Трамвайной и на Интернациональной.

По данным сервиса, движение затруднено во многих районах города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Пугачёва, Сочинской, Октябрьской революции, Сельской Богородской, Комсомольской, Трамвайной, 50-летия СССР, города Галле, Бессонова и на перекрёстке Уфимского шоссе.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Виалина Ахсанова
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