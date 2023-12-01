В Уфе вечером 1 декабря зафиксированы девятибалльные пробки

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Вечером пятницы, 1 декабря, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. На данный момент сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти возможных.
Также, по данным сервиса, прямо сейчас на дорогах Уфы насчитываются 3 аварии: на улице Российской, Трамвайной и на Интернациональной.
По данным сервиса, движение затруднено во многих районах города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Пугачёва, Сочинской, Октябрьской революции, Сельской Богородской, Комсомольской, Трамвайной, 50-летия СССР, города Галле, Бессонова и на перекрёстке Уфимского шоссе.