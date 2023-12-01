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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В Уфе мигранты, пытавшиеся поджечь охранника ночного клуба, отправятся под суд

В Уфе мигранты попытались поджечь ночной клуб

1 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI

В Уфе мигранты, пытавшиеся поджечь охранника ночного клуба, отправятся под суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как установлено следствием, ночью 28 сентября 2023 года двое иностранных граждан намеревались пойти в один из уфимских ночных клубов, однако им было отказано во входе. Охрана заведения заподозрила, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда мигранты набрали на заправке в емкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью и подожгли.

Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе
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К счастью, никто из сотрудников и посетителей клуба не пострадал. Персонал сумел самостоятельно ликвидировать возгорание.

После содеянного обвиняемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву. Также обвиняемый Азизхон Ю. просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Обвиняемый Илесбек Х. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения виде домашнего ареста.

#Общество#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Следственный комитет#Суд#Поджог#Азамат Нухов#Мигранты
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