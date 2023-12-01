В Уфе мигранты попытались поджечь ночной клуб

Как установлено следствием, ночью 28 сентября 2023 года двое иностранных граждан намеревались пойти в один из уфимских ночных клубов, однако им было отказано во входе. Охрана заведения заподозрила, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения.