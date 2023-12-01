В Уфе мигранты попытались поджечь ночной клуб

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как установлено следствием, ночью 28 сентября 2023 года двое иностранных граждан намеревались пойти в один из уфимских ночных клубов, однако им было отказано во входе. Охрана заведения заподозрила, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Тогда мигранты набрали на заправке в емкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью и подожгли.
К счастью, никто из сотрудников и посетителей клуба не пострадал. Персонал сумел самостоятельно ликвидировать возгорание.
После содеянного обвиняемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву. Также обвиняемый Азизхон Ю. просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Обвиняемый Илесбек Х. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения виде домашнего ареста.