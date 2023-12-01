В РНФ рассказали о количестве научных публикаций за 10 лет под кураторством фонда

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Это заявление Михалева сделала во время встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными.
Также она рассказала, что с учетом изменения внешнеполитической ситуации фонд перенаправил свое внимание с Запада на Восток, что никак не отразилось на количестве научных публикаций.
Эксперт отметила, что, начиная работу десять лет назад, организация поставила перед собой несколько задач, ключевой из которых была разработка эффективного механизма отбора и поддержки самых перспективных научных проектов и формирование качественных условий для работы исследователей. И эта задача была успешно реализована.
Как сообщает 1prime.ru, гордостью фонда стала система научной экспертизы, основанная на работе экспертных советов, в которые входят ведущие ученые. Сейчас экспертный корпус насчитывает свыше 8 тысяч отечественных исследователей, которых не назначают административным путем, а отбирают при помощи голосования. «Это для нас очень важно», — подчеркнула специалист.
Благодаря данному механизму фонд на постоянной основе оказывает поддержку множеству новых проектов. В частности, в этом году РНФ поддержал около 10 тысяч проектов, финансируемых ежегодно. Авторы примерно 70% из них, а это порядка 56 тысяч человек, — исследователи в возрасте до 39 лет.
РНФ — это частная организация, которая работает в партнерстве с государством. Фонд создавался для финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, лидирующих в разных областях науки.