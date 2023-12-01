В РНФ рассказали о количестве научных публикаций за 10 лет под кураторством фонда

Эксперт отметила, что, начиная работу десять лет назад, организация поставила перед собой несколько задач, ключевой из которых была разработка эффективного механизма отбора и поддержки самых перспективных научных проектов и формирование качественных условий для работы исследователей. И эта задача была успешно реализована.