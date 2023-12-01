В планах Совкомбанка — проведение IPO на Мосбирже

Стоимость акции — 10,50–11,50 рубля, что соответствует рыночной капитализации банка в размере от 200 до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е на 2023 год без учёта привлечения средств на IPO. При этом окончательная стоимость IPO будет определена по итогам завершения периода сбора заявок, пишет interfax.ru.