В планах Совкомбанка — проведение IPO на Мосбирже

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Стоимость акции — 10,50–11,50 рубля, что соответствует рыночной капитализации банка в размере от 200 до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е на 2023 год без учёта привлечения средств на IPO. При этом окончательная стоимость IPO будет определена по итогам завершения периода сбора заявок, пишет interfax.ru.
Сообщается, что действующие акционеры не будут продавать свои акции.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев напомнил, что всего за 20 лет скромный региональный банк стал одной из ведущих финансовых групп Российской Федерации. Сегодня финансово-кредитное учреждение представлено в тысяче российских городов, а его активы оцениваются в 2 трлн рублей.
Гусев отметил, что ключевые акционеры принимают участие в управлении банком, что помогает сократить время на принятие стратегических решений. Также он сообщил, что Совкомбанк — территория единомышленников.
По мнению Дмитрия Гусева, IPO — закономерный шаг в развитии банка, который обеспечит новые возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.