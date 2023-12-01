В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Засовым

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Белорецком районе, прошла церемония прощания с Александром Засовым, он погиб во время специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета Андрей Иванюта сообщил на своей личной странице в социальных сетях.
Александру Засову было всего 25 лет. Он родился и вырос в селе Кага. По словам главы района, жизнь военнослужащего была непростой. Уже в юном возрасте Александр потерял свою мать, и его воспитывала сестра. Родные и близкие помнят погибшего парня как общительного и трудолюбивого.
Глава Белорецкого района выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что они скорбят вместе с ними.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым. Церемония состоялась 29 ноября, в уфимском театре «Нур». Владислав Вакилов принял участие в девяти боевых операциях в Афганистане, а в мае 2023 стал участников СВО.