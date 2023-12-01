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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Засовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Засовым

1 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта у себя в соцсетях.

В Белорецком районе, прошла церемония прощания с Александром Засовым, он погиб во время специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета Андрей Иванюта сообщил на своей личной странице в социальных сетях.

Александру Засову было всего 25 лет. Он родился и вырос в селе Кага. По словам главы района, жизнь военнослужащего была непростой. Уже в юном возрасте Александр потерял свою мать, и его воспитывала сестра. Родные и близкие помнят погибшего парня как общительного и трудолюбивого.

Глава Белорецкого района выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что они скорбят вместе с ними.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым. Церемония состоялась 29 ноября, в уфимском театре «Нур». Владислав Вакилов принял участие в девяти боевых операциях в Афганистане, а в мае 2023 стал участников СВО.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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