В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Засовым

Александру Засову было всего 25 лет. Он родился и вырос в селе Кага. По словам главы района, жизнь военнослужащего была непростой. Уже в юном возрасте Александр потерял свою мать, и его воспитывала сестра. Родные и близкие помнят погибшего парня как общительного и трудолюбивого.