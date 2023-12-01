В Башкирии продолжают дорожать яйца

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:33
Так, в период с 20 по 27 ноября в Башкирии наиболее существенно выросли цены на огурцы. Их стоимость по итогам прошедшей недели выросла на 17,2%, составив 128,34 рубля. за кг. На 4% выросли цены на свеклу — килограмм фиолетовых корнеплодов обойдется жителям республики в среднем в 29,32 рубля.
Продолжают расти цены на яйца. За прошедшую неделю их стоимость выросла на 3,7%, составив 105,7 рубля за десяток.
Как заявили ранее в региональном Минторге, повышение цен на куриные яйца является общенациональной проблемой, вызванной несколькими факторами. Среди них увеличение стоимости кормов для птиц, рост цен на энергоносители, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, увеличение расходов на логистику и обработку птицы от гриппа, а также недостаток квалифицированных кадров в данной отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.
На 2,1% выросли цены на бананы и сливочное масло. Их стоимость составила 140,01 рубля и 744,7 рубля соответственно.
Некоторые товары подешевели. Так, на 2,6% снизилась стоимость картофеля — 21,81 рубля за кг. На 2,5% подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры (641,43 рубля), на 2,3% — морковь (30,75 рубля).