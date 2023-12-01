В Башкирии продолжают дорожать яйца

Как заявили ранее в региональном Минторге, повышение цен на куриные яйца является общенациональной проблемой, вызванной несколькими факторами. Среди них увеличение стоимости кормов для птиц, рост цен на энергоносители, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, увеличение расходов на логистику и обработку птицы от гриппа, а также недостаток квалифицированных кадров в данной отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.