Тимур Хакимов принял участие в выездном заседании Совета при Президенте России

Сразу два проекта федеральных законов об изменениях в Гражданский кодекс и закон о банкротстве представил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. В частности, были рассмотрены механизмы определения преимущественных прав долевого собственника, установления их при проведении публичных торгов и в случае банкротства.