Тимур Хакимов принял участие в выездном заседании Совета при Президенте России

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В его работе приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также ведущие эксперты юридического сообщества России.
В рамках заседания состоялось обсуждение Концепции совершенствования отдельных положений Гражданского кодекса.
Участники Совета рассмотрели проект изменений федерального законодательства в части использования объектов авторских и смежных прав.
Важные аспекты сферы интеллектуальных прав при инвестировании раскрыла председатель Суда по интеллектуальным правам, судья Высшего арбитражного суда РФ Людмила Новоселова.
Сразу два проекта федеральных законов об изменениях в Гражданский кодекс и закон о банкротстве представил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. В частности, были рассмотрены механизмы определения преимущественных прав долевого собственника, установления их при проведении публичных торгов и в случае банкротства.
В завершении заседания Совета эксперты обсудили актуальность Цифрового кодекса и пришли к выводу, что в этом вопросе необходима систематизация.
Накануне в Торгово-промышленной палате Башкортостана провели рабочее совещание с вице-президентом ТПП РФ Вадимом Чубаровым, Заслуженным юристом РФ. Он возглавляет Экспертный совет ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практике, член Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП, курирует деятельность по экспертизе. Его опыт и практические наставления помогут дальнейшему развитию отделения МКАС на базе ТПП РБ.