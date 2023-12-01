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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Тимур Хакимов принял участие в выездном заседании Совета при Президенте России

Тимур Хакимов принял участие в выездном заседании Совета при Президенте России

1 декабря 2023, 11:29
Фото: ТПП РБ
Сегодня в Уфе состоялось выездное заседание Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В его работе приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также ведущие эксперты юридического сообщества России.

В рамках заседания состоялось обсуждение Концепции совершенствования отдельных положений Гражданского кодекса.

Участники Совета рассмотрели проект изменений федерального законодательства в части использования объектов авторских и смежных прав.

Важные аспекты сферы интеллектуальных прав при инвестировании раскрыла председатель Суда по интеллектуальным правам, судья Высшего арбитражного суда РФ Людмила Новоселова.

Сразу два проекта федеральных законов об изменениях в Гражданский кодекс и закон о банкротстве представил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. В частности, были рассмотрены механизмы определения преимущественных прав долевого собственника, установления их при проведении публичных торгов и в случае банкротства.

В завершении заседания Совета эксперты обсудили актуальность Цифрового кодекса и пришли к выводу, что в этом вопросе необходима систематизация.

Фото: ТПП РБ

Накануне в Торгово-промышленной палате Башкортостана провели рабочее совещание с вице-президентом ТПП РФ Вадимом Чубаровым, Заслуженным юристом РФ. Он возглавляет Экспертный совет ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практике, член Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП, курирует деятельность по экспертизе. Его опыт и практические наставления помогут дальнейшему развитию отделения МКАС на базе ТПП РБ.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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