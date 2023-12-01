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РЭО запустил публичную систему размещения информации о ТКО

РЭО запустил публичную систему размещения информации о ТКО

1 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI
Российский экологический оператор ввел в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Приказ о ее запуске подписал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, система создана для того, чтобы обеспечить прозрачность отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Это даст возможность принимать решения по развитию отрасли в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры, передает properm.ru.

«Как оператор системы, РЭО сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли», — отметил Денис Буцаев.

Согласно приказу Минприроды РФ, данные в ФГИС УТКО обязаны вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юрлица и ИП, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО. Первично данные в систему должны быть внесены поставщиками информации до 1 января 2024 года.

В ФГИС УТКО будут храниться данные о контейнерных площадках, объемах отходов, зонах ответственности вывозящих компаний, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО.

Система необходима для формирования актуальной и перспективной картины состояния отрасли, для повышения экономической и технологической эффективности обращения с ТКО, а также для достижения показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с ТКО.

«Это качественный инструмент контроля за отраслью по обращению с отходами в России», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

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