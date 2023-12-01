РЭО запустил публичную систему размещения информации о ТКО

Система необходима для формирования актуальной и перспективной картины состояния отрасли, для повышения экономической и технологической эффективности обращения с ТКО, а также для достижения показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с ТКО.