Прямая линия Хабирова, зарплаты чиновников и землетрясение в Башкирии

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В селе Дмитриевка Уфимского района неизвестный мужчина напал с ножом на троих человек. Инцидент произошел у здания больницы. После нападения пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они получили необходимую помощь. Что стало причиной нападения, неизвестно, но полиция доставила в отдел полиции 38-летнего гражданина.
Жители Благоварского района применили оригинальный подход к выражению своей проблемы — они записали видеообращение Радию Хабирову, с просьбой о ремонте дороги, которая не была восстановлена более 30 лет. Чтобы привлечь внимание к этому вопросу, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, взяли музыкальные инструменты и исполнили частушки.
В Уфе планируется изъять несколько зданий и территорий для муниципальных нужд. В числе объектов, подлежащих изъятию, земельные участки рядом с улицей Революционной, дом 52а, ул. Цюрупы, дома 93а и 102а, а также некоторые торговые павильоны. Кроме того, будут снесены лавки возле дома на улице 50-летия Октября, дом 3. Это решение обусловлено необходимостью масштабной перестройки улицы Революционной. Кроме того, планируется замена кольцевого перекрёстка возле ТК «Центральный» на «П-образный» перекрёсток.
За 10 месяцев 2023 года в Башкирии было зарегистрировано более трехсот случаев заболевания коклюшем, причем большая часть заболевших — дети. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, из 324 случаев заболевания, 317 зарегистрировано у детей. Ведомство также сообщило о признаках, которые могут свидетельствовать о наличии данного заболевания.
29 ноября состоялась прямая линия с главой республики Радием Хабировым, где жители республики имели возможность задать ему вопросы напрямую. В ходе общения также был задан вопрос о возможности участия главы в выборах на второй срок. Хабиров отметил, что пока не может дать точного ответа, однако заявил, что если Владимир Владимирович Путин призовет его к участию, то он готов принять вызов и выступить в выборах.
В Октябрьском районе произошел инцидент, 11-летняя девочка упала из окна и была госпитализирована. Представители пресс-службы МВД по РБ отмечают, что вероятнее всего случившееся является несчастным случаем. В момент происшествия родители находились в квартире. Семья считается благополучной и не состоит на учете в ОМВД России по Октябрьскому району. Инспекторы, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними, проводят проверку, результаты которой будут использованы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
Мэр Стерлитамака раскрыл информацию о доходах чиновников в Башкирии. В среднем главы городских администраций в регионе получают около 259,8 тыс. рублей. Чиновники младшего ранга получают в 3,2 раза меньше — их заработная плата составляет примерно 81,9 тыс. рублей. Это все равно на полтора раза выше, чем средняя зарплата работающих жителей Башкирии, которая в июле составляла 54,26 тыс. рублей.
За первое полугодие 2023 года жители Башкирии сократили свои расходы на алкоголь и табак на 9% или 119 рублей в сравнении с прошлым годом. Среднемесячные расходы семьи из трёх человек на эти товары составили примерно 1 204 рублей. Одновременно с этим, расходы жителей Приволжского федерального округа на алкоголь и табак увеличились на 7,3% и достигли около 1 811 рублей.
На границе Башкирии с Челябинской областью было зарегистрировано землетрясение, сообщает Казахстанский национальный центр данных. Эпицентр подземных толчков находился в городском округе Сибай, в 63 километрах от Магнитогорска. Сейсмологи отметили силу толчков, которая составила 2,6 единицы. Ранее в этом регионе произошло землетрясение с магнитудой 2,6 и 2,9.
Ильгиз Усманов был назначен исполняющим обязанности генерального директора компании «Башкиравтодор». Это решение было принято советом директоров «Башкиравтодора». Ранее он возглавлял ГКУ РБ «Хозяйственное управление № 2» и занимал различные руководящие должности в Управлении делами Главы РБ. В настоящее время он выполняет обязанности первого заместителя управляющего делами Главы Республики Башкортостан.