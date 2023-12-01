Прямая линия Хабирова, зарплаты чиновников и землетрясение в Башкирии

29 ноября состоялась прямая линия с главой республики Радием Хабировым, где жители республики имели возможность задать ему вопросы напрямую. В ходе общения также был задан вопрос о возможности участия главы в выборах на второй срок. Хабиров отметил, что пока не может дать точного ответа, однако заявил, что если Владимир Владимирович Путин призовет его к участию, то он готов принять вызов и выступить в выборах.