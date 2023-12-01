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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Башкирии задержали пенсионерку с контрафактным алкоголем на 2,5 млн рублей

Пенсионерка из Стерлитамака хранила у себя дома свыше 3300 литров паленого алкоголя

1 декабря 2023, 12:00
Фото: 1MI

В Башкирии задержали пенсионерку с контрафактным алкоголем на 2,5 млн рублей

Представители Федеральной службы безопасности России задержали женщину во время проверочной закупки.

В Стерлитамаке сотрудникам ФСБ удалось задержать 66-летнюю женщину, которая пыталась продавать нелегальный алкоголь на территории региона. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ за незаконное производство и оборота спиртосодержащей продукции в отношении гражданки.

По информации, предоставленной пресс-службой МВД по РБ, подозреваемая приобретала алкоголь незаконно, после чего разбавляла его водой и разливала в пластиковые бутылки объемом 1,5 литра для последующей продажи. Женщину удалось задержать с поличным. В результате обыска ее дома, было изъято свыше 3300 литров контрафактной спиртосодержащей продукции, общая стоимость которой составляет более 2,5 миллионов рублей.

Проводимые в настоящее время следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступной деятельности. Изъятая жидкость отправлена на экспертизу.

Ранее Mkset сообщал о нелегальном алкогольном производстве. В промышленной зоне города Салавата житель Пензенской области арендовал помещение для работы на предприятии и организовал две линии производства. Он нанял 7 сотрудников, включая 4 нелегальных иностранца. При обыске было изъято 70 тысяч бутылок алкоголя и 10 емкостей с спиртосодержащей жидкостью.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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