Пенсионерка из Стерлитамака хранила у себя дома свыше 3300 литров паленого алкоголя

По информации, предоставленной пресс-службой МВД по РБ, подозреваемая приобретала алкоголь незаконно, после чего разбавляла его водой и разливала в пластиковые бутылки объемом 1,5 литра для последующей продажи. Женщину удалось задержать с поличным. В результате обыска ее дома, было изъято свыше 3300 литров контрафактной спиртосодержащей продукции, общая стоимость которой составляет более 2,5 миллионов рублей.