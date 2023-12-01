От миллиона рублей: в Башкирии на продажу выставили квартиры должников

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В Башкирии арестованную недвижимость выставят на продажу. Организатором торгов выступает территориальное управление Росимущества.
Цены на квартиры варьируются в среднем от одного до четырех млн рублей. Так, на торги выставлены следующая недвижимость:
— квартира площадью 58 квадратных метров по адресу: Уфа, Айская, 64. Начальная цена — 4 707 385 рублей;
— квартира площадью 50 квадратных метров по адресу: Уфа, Ферина, 20/1. Начальная цена — 3 598 730 рублей;
— квартира площадью 36,2 квадратных метра по адресу: Уфа, Элеваторная, 3. Начальная цена — 2 183 140 рублей;
— квартира площадью 31,4 квадратных метра по адресу: Белебей, Ферманова, 65. Начальная цена — 1 216 435 рублей;
— квартира площадью 55,9 квадратных метра по адресу: Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, 50 лет ВЛКСМ, 9. Начальная цена — 1 197 395 рублей;
— квартира площадью 29,7 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Абдрашитова, 36. Начальная цена — 1 197 395 рублей;
— квартира площадью 53,4 квадратных метра по адресу: Агидель, Первых Строителей, 6а. Начальная цена — 1 041 760 рублей;
— квартира площадью 47,8 квадратных метра по адресу: Ишимбай, проспект Ленина, 4. Начальная цена — 1 934 515 рублей;
— квартира площадью 94,1 квадратных метра по адресу: Уфа, Цюрупы, 77. Начальная цена — 9 695 185 рублей;
— квартира площадью 22,6 квадратных метра по адресу: Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 65. Начальная цена — 1 551 165 рублей;
— квартира площадью 35,9 квадратных метра по адресу: Стерлитамак, Гоголя, 120г. Начальная цена — 2 002 345 рублей.