На курорте Сбера «Манжерок» на Алтае появился променад «Ледовые скульптуры»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Вход в ледяной городок бесплатный для всех посетителей курорта. Там будут работать фотозоны и разные тематические мероприятия для детей. В конце декабря здесь появится каток и ледяной замок с красочным мультимедийным шоу, передает 56orb.ru.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выразил уверенность в том, что в скором времени ледяной бульвар будет продолжаться все дальше и дальше.
Попавшие в экспозицию скульптуры были отобраны по результатам конкурса российских художников. Среди победителей — заслуженные художники России и художники-монументалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Иркутска, Невьянска, Ижевска и других городов страны.
Для создания этих скульптур из горных озер Алтая было привезено 200 тонн льда.