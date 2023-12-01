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На курорте Сбера «Манжерок» на Алтае появился променад «Ледовые скульптуры»

На курорте Сбера «Манжерок» на Алтае появился променад «Ледовые скульптуры»

1 декабря 2023, 11:51
Фото: Пресс-служба Сбербанка
В преддверии открытия всесезонного курорта Сбера «Манжерок» на Алтае 2 декабря там появился променад «Ледовые скульптуры», который создан на тему «Легенды и мифы Горного Алтая».

Вход в ледяной городок бесплатный для всех посетителей курорта. Там будут работать фотозоны и разные тематические мероприятия для детей. В конце декабря здесь появится каток и ледяной замок с красочным мультимедийным шоу, передает 56orb.ru.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выразил уверенность в том, что в скором времени ледяной бульвар будет продолжаться все дальше и дальше.

Попавшие в экспозицию скульптуры были отобраны по результатам конкурса российских художников. Среди победителей — заслуженные художники России и художники-монументалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Иркутска, Невьянска, Ижевска и других городов страны.

Для создания этих скульптур из горных озер Алтая было привезено 200 тонн льда.

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