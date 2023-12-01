Мокрый снег и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

В ночь на субботу, 2 декабря, ожидается небольшой снег. Днем будет мокрый снег, который может залипнуть на деревьях и проводах. Гололед, гололедица и снежный накат будут также присутствовать. Температура ночью опустится до -3, -8 градусов, а днем поднимется до -4, +1 градусов.