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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Башкирии в выходные дни ожидается непогода

Мокрый снег и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

1 декабря 2023, 15:21
Фото: 1MI

В Башкирии в выходные дни ожидается непогода

Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

Жителей Башкирии в выходные ожидают новые колебания температуры. Башгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни.

В ночь на субботу, 2 декабря, ожидается небольшой снег. Днем будет мокрый снег, который может залипнуть на деревьях и проводах. Гололед, гололедица и снежный накат будут также присутствовать. Температура ночью опустится до -3, -8 градусов, а днем поднимется до -4, +1 градусов.

По данным прогноза погоды, в ночь на воскресенье, 3 декабря, ожидается снегопад. Температура упадет до -6, -11 градусов. Днем также будет прохладно, температура составит -3, -8 градусов.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Гололед#Виалина Ахсанова#Холодная погода
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