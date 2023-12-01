Ильгиз Усманов назначен на пост исполняющего обязанностями гендира «Башкиравтодора»

На данный момент известно, что Ильдар Юланов был арестован Советским райсудом до конца года. Однако решение о мере пресечения для его предполагаемых сообщников — бывшего директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова — еще не было принято. Все трое — Ильдар Юланов, Ирек Шарипов и Ришат Самматов — обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).