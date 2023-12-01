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Ильгиз Усманов назначен на пост исполняющего обязанностями гендира «Башкиравтодора»

Ильгиз Усманов назначен на пост исполняющего обязанностями гендира «Башкиравтодора»

1 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI
Совет директоров принял решение о назначении исполняющим обязанности гендиректора крупнейшей подрядной организации Башкирии.

Ильгиз Усманов был назначен исполняющим обязанности генерального директора компании «Башкиравтодор». Такое решение было принято советом директоров «Башкиравтодора», об этом сообщает издание «Башинформ».

В прошлом Усманов возглавлял ГКУ РБ «Хозяйственное управление № 2» и занимал различные руководящие должности в Управлении делами Главы РБ. В настоящее время он является первым заместителем управляющего делами Главы Республики Башкортостан.

Ранее Mkset сообщал, что экс-главу крупнейшей подрядной организации Башкирии Ильдара Юланова вместе с его сообщниками обвиняют в хищении суммы в 91 миллион рублей. По версии следствия, компания, с которой был заключен контракт «Башкиравтодор», не выполнила свои обязательства, и деньги из бюджета были использованы.

На данный момент известно, что Ильдар Юланов был арестован Советским райсудом до конца года. Однако решение о мере пресечения для его предполагаемых сообщников — бывшего директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова — еще не было принято. Все трое — Ильдар Юланов, Ирек Шарипов и Ришат Самматов — обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

#Общество#Башкирия#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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