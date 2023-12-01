Ильгиз Усманов назначен на пост исполняющего обязанностями гендира «Башкиравтодора»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Ильгиз Усманов был назначен исполняющим обязанности генерального директора компании «Башкиравтодор». Такое решение было принято советом директоров «Башкиравтодора», об этом сообщает издание «Башинформ».
В прошлом Усманов возглавлял ГКУ РБ «Хозяйственное управление № 2» и занимал различные руководящие должности в Управлении делами Главы РБ. В настоящее время он является первым заместителем управляющего делами Главы Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал, что экс-главу крупнейшей подрядной организации Башкирии Ильдара Юланова вместе с его сообщниками обвиняют в хищении суммы в 91 миллион рублей. По версии следствия, компания, с которой был заключен контракт «Башкиравтодор», не выполнила свои обязательства, и деньги из бюджета были использованы.
На данный момент известно, что Ильдар Юланов был арестован Советским райсудом до конца года. Однако решение о мере пресечения для его предполагаемых сообщников — бывшего директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова — еще не было принято. Все трое — Ильдар Юланов, Ирек Шарипов и Ришат Самматов — обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).