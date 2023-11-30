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Posted 30 ноября 2023, 14:51

Published 30 ноября 2023, 14:51

Modified 30 ноября 2023, 17:00

Updated 30 ноября 2023, 17:00

Расходы жителей Башкирии на алкоголь и табак за год снизились на 9%

Жители Башкирии стали меньше пить и курить

30 ноября 2023, 14:51
Фото: 1MI.

Расходы жителей Башкирии на алкоголь и табак за год снизились на 9%

Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Расходы жителей Башкирии на алкогольную и табачную продукцию по итогам первого полугодия 2023 года сократились на 9% или 119 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, среднемесячные расходы семьи из трех человек на данные товарные категории составили порядка 1 204 рублей.

Отмечается, что одновременно с этим расходы жителей ПФО на алкоголь и табак выросли в среднем на 7,3%, составив порядка 1 811 рублей. Наиболее высокие расходы на алкогольную и табачную продукцию зафиксированы в Нижегородской, Кировской и Пензенской областях. Наиболее низкие — в Чувашии, Саратовской области и Башкортостане.

Наряду с Башкортастаном заметно меньше денег на «вредные привычки» стали тратить жители Татарстана. В среднем на алкоголь и табак жители соседней республики тратят 1 509 рублей в месяц. Рост потребления среди граждан зафиксирован в республике Марий Эл, Пензенской и Кировской областях.

В целом по стране наиболее значительные расходы на «вредное потребление» приходятся на северные и дальневосточные регионы: Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Мурманская область и ЯНАО. При этом отмечается, что доля таких расходов в общей структуре потребления снизилась с 3,1% до 2,9%.

#Общество#Город#Алкоголь#Потребитель#Статистика#Новости Башкирии#Данные аналитиков#Алкогольные напитки#Покупки
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