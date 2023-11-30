Жители Башкирии стали меньше пить и курить

Posted 30 ноября 2023, 14:51
Published 30 ноября 2023, 14:51
Modified 30 ноября 2023, 17:00
Updated 30 ноября 2023, 17:00
Расходы жителей Башкирии на алкогольную и табачную продукцию по итогам первого полугодия 2023 года сократились на 9% или 119 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, среднемесячные расходы семьи из трех человек на данные товарные категории составили порядка 1 204 рублей.
Отмечается, что одновременно с этим расходы жителей ПФО на алкоголь и табак выросли в среднем на 7,3%, составив порядка 1 811 рублей. Наиболее высокие расходы на алкогольную и табачную продукцию зафиксированы в Нижегородской, Кировской и Пензенской областях. Наиболее низкие — в Чувашии, Саратовской области и Башкортостане.
Наряду с Башкортастаном заметно меньше денег на «вредные привычки» стали тратить жители Татарстана. В среднем на алкоголь и табак жители соседней республики тратят 1 509 рублей в месяц. Рост потребления среди граждан зафиксирован в республике Марий Эл, Пензенской и Кировской областях.
В целом по стране наиболее значительные расходы на «вредное потребление» приходятся на северные и дальневосточные регионы: Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Мурманская область и ЯНАО. При этом отмечается, что доля таких расходов в общей структуре потребления снизилась с 3,1% до 2,9%.