Жители Башкирии стали меньше пить и курить

Наряду с Башкортастаном заметно меньше денег на «вредные привычки» стали тратить жители Татарстана. В среднем на алкоголь и табак жители соседней республики тратят 1 509 рублей в месяц. Рост потребления среди граждан зафиксирован в республике Марий Эл, Пензенской и Кировской областях.



В целом по стране наиболее значительные расходы на «вредное потребление» приходятся на северные и дальневосточные регионы: Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Мурманская область и ЯНАО. При этом отмечается, что доля таких расходов в общей структуре потребления снизилась с 3,1% до 2,9%.