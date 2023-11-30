Зарплаты чиновников, назначения в администрациях и алкоголь в Башкирии

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Published Сегодня, 16:58
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Мэр Стерлитамака раскрыл доходы чиновников в Башкирии. Главы городских администраций в Башкирии в среднем получают по 259,8 тыс рублей. Чиновники младшего ранга получают в 3,2 раза меньше — их зарплата составляет около 81,9 тысяч рублей. Но и это в полтора раза выше, чем средняя зарплата трудящихся в Башкирии — к июлю она составляла 54,26 тысяч рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
В Уфе цена на аренду жилья за 2023 год подорожала более, чем на 20%. Так, за ноябрь ценник на однокомнатные квартиры в Уфе подскочил на 2,1%. На двушки — на 3%, достигнув значения 25 тыс 559 руб, на трёшки — на 5,5%, теперь такая квартира обойдётся в 34 тыс 384 руб в месяц. В среднем цены на аренду жилья в Уфе с января выросли на 20,63%. По России динамика медленнее — рост составил 17,03%.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил Шашинский мост. По его словам, «динамика есть». На сегодняшний день продолжается ремонт опор моста и устанавливаются металлоконструкции мостового перехода. Константин Паппе, отвечающий за строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений, отметил, что строители могут закончиться ремонт на несколько месяцев раньше — в декабре 2024 года.
Олег Фролов покинул должность мэра Кумертау. Бывший глава городской администрации выразил благодарность жителям Кумертау, а также «руководителям учреждений, предприятий, организаций, домкомам многоквартирных жилых домов».
Также ранее стало известно, что свою должность покинул глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, он отправится на СВО в качестве добровольца. В связи с этим исполняющим обязанности главы Куюргазинского района стал Азамат Сайфуллин. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета и был начальником финансового управления.
Расходы жителей Башкирии на алкогольную и табачную продукцию по итогам первого полугодия 2023 года сократились на 9% или 119 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, среднемесячные расходы семьи из трех человек на данные товарные категории составили порядка 1 204 рублей. Отмечается, что одновременно с этим расходы жителей ПФО на алкоголь и табак выросли с среднем на 7,3%, составив порядка 1 811 рублей.