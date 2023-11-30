Зарплаты чиновников, назначения в администрациях и алкоголь в Башкирии

В Уфе цена на аренду жилья за 2023 год подорожала более, чем на 20%. Так, за ноябрь ценник на однокомнатные квартиры в Уфе подскочил на 2,1%. На двушки — на 3%, достигнув значения 25 тыс 559 руб, на трёшки — на 5,5%, теперь такая квартира обойдётся в 34 тыс 384 руб в месяц. В среднем цены на аренду жилья в Уфе с января выросли на 20,63%. По России динамика медленнее — рост составил 17,03%.