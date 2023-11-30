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Posted 30 ноября, 10:05

Published 30 ноября, 10:05

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Уфе для туристов установили «окна в прошлое»

30 ноября 2023, 10:05
Оригинальные информационные стенды установлены в рамках формирования туристического кода города.

Новые объекты в Уфе установлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

— С каждым днем в городе появляется все больше арт-объектов и других конструкций, призванных «освежить» его облик, повысить привлекательность и рассказать об его прошлом. Установили информационные стенды, демонстрирующие объекты и здания, располагавшиеся ранее на территории города, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Окно в прошлое» — прозрачный экран с нанесенным на него изображением, позволяет представить, как это место выглядело раньше, какие здания здесь располагались. Кроме того, на стенде представлена краткая информация о них.

Сегодня такие стенды можно увидеть у Гостиного двора (Александро-Невская часовня), монумента Дружбы (Уфимский Кремль), в саду имени Аксакова (Видинеевский театр), сквере Мустая Карима (церковь Святого Благоверного князя Александра Невского) и на перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции (фотомастерская Волкова).

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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