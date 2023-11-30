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Updated Сегодня, 11:58

В ТПП РБ прошли В2В-переговоры по заявкам предприятий Башкортостана

В ТПП РБ прошли В2В-переговоры по заявкам предприятий Башкортостана

30 ноября 2023, 11:56
Торгово-промышленная палата Башкортостана организовала В2В-переговоры для предприятий-членов ТПП.

Деловому событию предшествовала значительная работа: по заявкам компаний Департамент по работе с членами подобрал заинтересованные в сотрудничестве предприятия и пригласил их на площадку Палаты.

Вице-президент ТПП РБ познакомила участников Биржи контактов с деятельностью бизнес-объединения. Было отмечено, что ТПП РБ имеет огромный опыт в организации В2В-переговоров как на местном, так и на межрегиональном и международном уровнях. В связи с этим, было решено провести деловые встречи под заявки конкретных промышленных предприятий.

В итоге на площадке ТПП РБ состоялись 124 пары В2В-переговоров. В них приняли участие 42 представителя 30 компаний.

ТПП РБ приглашает заинтересованных членов Палаты оставить свою заявку на В2В в анкете по ссылке.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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