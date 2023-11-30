В ТПП РБ прошли В2В-переговоры по заявкам предприятий Башкортостана

Вице-президент ТПП РБ познакомила участников Биржи контактов с деятельностью бизнес-объединения. Было отмечено, что ТПП РБ имеет огромный опыт в организации В2В-переговоров как на местном, так и на межрегиональном и международном уровнях. В связи с этим, было решено провести деловые встречи под заявки конкретных промышленных предприятий.