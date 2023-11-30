В ТПП РБ прошли В2В-переговоры по заявкам предприятий Башкортостана

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Деловому событию предшествовала значительная работа: по заявкам компаний Департамент по работе с членами подобрал заинтересованные в сотрудничестве предприятия и пригласил их на площадку Палаты.
Вице-президент ТПП РБ познакомила участников Биржи контактов с деятельностью бизнес-объединения. Было отмечено, что ТПП РБ имеет огромный опыт в организации В2В-переговоров как на местном, так и на межрегиональном и международном уровнях. В связи с этим, было решено провести деловые встречи под заявки конкретных промышленных предприятий.
В итоге на площадке ТПП РБ состоялись 124 пары В2В-переговоров. В них приняли участие 42 представителя 30 компаний.
ТПП РБ приглашает заинтересованных членов Палаты оставить свою заявку на В2В в анкете по ссылке.