В самой большой детской поликлинике Сахалина открыли новую входную группу

Обновить входную группу в здании самой крупной детской поликлиники Сахалинской области удалось благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня учреждение в островной столице — крупнейшее в регионе, ориентированное на многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям. За 12 лет работы детской поликлиники количество пациентов возросло в 4 раза. Чтобы увеличивающийся поток не сказывался на качестве работы и комфорте посетителей, в разные годы минздрав Сахалинской области принимал различные меры по реконструкции внутренних помещений, расширению зон приема пациентов. В 2022 году в рамках программы модернизации оборудовали пристройку к инфекционному блоку, что позволило отделить поток пациентов с ОРВИ и другими высокозаразными заболеваниями. В 2023 году дополнительный блок появился у отделения реабилитации.