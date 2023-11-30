mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В самой большой детской поликлинике Сахалина открыли новую входную группу

30 ноября 2023, 10:45
В детской поликлинике Южно-Сахалинска открыли новую входную группу. Это позволит разделить потоки здоровых и больных пациентов, которые ежедневно посещают медицинское учреждение. Маршрутизацию юных островитян теперь организовали в соответствии с профилем заболевания.

Обновить входную группу в здании самой крупной детской поликлиники Сахалинской области удалось благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня учреждение в островной столице — крупнейшее в регионе, ориентированное на многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям. За 12 лет работы детской поликлиники количество пациентов возросло в 4 раза. Чтобы увеличивающийся поток не сказывался на качестве работы и комфорте посетителей, в разные годы минздрав Сахалинской области принимал различные меры по реконструкции внутренних помещений, расширению зон приема пациентов. В 2022 году в рамках программы модернизации оборудовали пристройку к инфекционному блоку, что позволило отделить поток пациентов с ОРВИ и другими высокозаразными заболеваниями. В 2023 году дополнительный блок появился у отделения реабилитации.

«Такое разделение позволяет минимизировать риски перекрещивания инфекций. Пациенты реабилитационного отделения могут быть ослаблены после прохождения основного курса лечения. Теперь они могут прийти на свои процедуры, не пересекаясь с другими группами больных. В целом по учреждению постарались развести потоки и создать максимально комфортные условия для детей и их родителей», — объяснила главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.

В отделении реабилитации проводят восстановительное лечение для пациентов разных групп. Так, сахалинка Анастасия Николаева посещает поликлинику вместе с сыном: 6-месячному малышу назначили массаж. Мама довольна, что в период подъема заболеваемости ОРВИ у детей меньше контактов и рисков подхватить инфекцию. Для удобства пациентов в учреждении отремонтировали лестничные марши и вестибюль центрального входа.

«Чистота и свежесть — то, на что обращаешь внимание при посещении. Любой родитель, который заботится о ребенке, будет рад таким преобразованиям. Посещение медучреждения сопряжено с тревогами о здоровье, а здесь создана доброжелательная атмосфера, ощущение заботы позволяет снизить тревожность», — рассказала жительница Южно-Сахалинска Анастасия Николаева.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин, в Сахалинской области ежегодно улучшают условия работы медицинских учреждений. В числе ранее отремонтированных — различные структурные подразделения, в том числе детские поликлиники в Корсакове, Александровске-Сахалинском и Долинске, а также врачебные амбулатории в Соколе и Бошняково. В 2023 году продолжается строительство и ремонт ФАПов и лечебных корпусов, а также закупка нового оборудования. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 945 млн рублей.

Подпишитесь
В 3 раза больше, чем у рядовых сотрудников. Сколько получают чиновники в Башкирии
Сегодня, 05:40
Однушка почти за 20: в Уфе на десятки процентов подорожала аренда квартир
Сегодня, 08:22
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Вчера, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Вчера, 07:37
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Вчера, 14:30
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Вчера, 07:18