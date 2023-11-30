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Posted 30 ноября, 13:05

Published 30 ноября, 13:05

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В России предлагают отправлять школьников сразу работать на заводы

В России предлагают отправлять школьников сразу работать на заводы

30 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Депутаты Заксобрания Свердловской области предлагают отправлять работать на заводы прямо со школьной скамьи — учеников девятых классов, не сумевших сдать основной государственный экзамен (ОГЭ).

Сейчас в регионе работают 120 организаций среднего профессионального образования и 15 вузов. На 2024 год промышленные предприятия области направили заявки на 510 мест по целевой квоте, из них 85% — заявки на подготовку молодых кадров для предприятий ОПК. Чтобы утолить острейший кадровый голод на заводах, подходы к подготовке рабочих нужно менять. Для этого парламентарии предлагают усилить профориентацию школьников и увеличить число профильных классов технической направленности. Отдельную профпрограмму решили создать и для выпускников школ, которые не смогли сдать ОГЭ.

По мнению депутатов, проблема дефицита кадров на предприятиях, особенно в сфере ОПК, — системная, помимо усилий государства в этом вопросе нужна заинтересованность самих предприятий. Предложение трудоустроить на промышленных предприятиях школьников, не сумевших сдать ОГЭ, — одно из многих.

Отметим, что в ряде регионов для детей, не сумевших освоить программу девяти классов и вышедших из школы со справкой, при колледжах уже действуют краткосрочные программы профессиональной подготовки. При этом для системного решения проблемы дефицита рабочих кадров на предприятиях депутаты считают необходимым создать систему мотивации у молодежи. Для решения проблемы в долгосрочной перспективе нужны программы профориентации школьников и студентов, а также проекты переподготовки кадров. Такая практика есть, но ее необходимо расширять.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Общество#Андрей Королев#Новости
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