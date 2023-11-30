В России предлагают отправлять школьников сразу работать на заводы

Отметим, что в ряде регионов для детей, не сумевших освоить программу девяти классов и вышедших из школы со справкой, при колледжах уже действуют краткосрочные программы профессиональной подготовки. При этом для системного решения проблемы дефицита рабочих кадров на предприятиях депутаты считают необходимым создать систему мотивации у молодежи. Для решения проблемы в долгосрочной перспективе нужны программы профориентации школьников и студентов, а также проекты переподготовки кадров. Такая практика есть, но ее необходимо расширять.