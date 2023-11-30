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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса в Башкирии

В Башкирии три человека самостоятельно спаслись из горящего автобуса

30 ноября 2023, 09:44
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса в Башкирии

При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Мира и Бурновский тракт в Бирске. По информации МЧС, возгораие автобуса «ПАЗ» началось в моторном отсеке автомобиля.

Отмечается, что в салоне автобуса на момент возгорания находилось трое пассажиров. Все они эвакуировались самостоятельно — пострадавших нет.

Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

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