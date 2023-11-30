В Башкирии три человека самостоятельно спаслись из горящего автобуса

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Мира и Бурновский тракт в Бирске. По информации МЧС, возгораие автобуса «ПАЗ» началось в моторном отсеке автомобиля.
Отмечается, что в салоне автобуса на момент возгорания находилось трое пассажиров. Все они эвакуировались самостоятельно — пострадавших нет.
Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.