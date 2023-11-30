В Башкирии лесопожарные станции начали подготовку к зиме

Posted 30 ноября, 05:43
Published 30 ноября, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Работники лесопожарных станций проводят плановый ремонт спецтехники, а также техническое обслуживание оборудования и инвентаря, чтобы подготовиться к пожароопасному периоду 2024 года.
По словам руководителя лесопожарного центра Айрата Юсупова, перед тем как установить машины на зимнее хранение, все они должны пройти техобслуживание. Данные меры гарантируют сохранность оборудования до наступления следующего сезона.
— Министерство лесного хозяйства республики в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» ведет активную работу по недопущению возгораний в лесном фонде и минимизации ущерба от природных пожаров в регионе. Проект реализуется в рамках госпрограммы РФ «Развитие лесного хозяйства, утвержденной федеральным правительством в апреле 2014 года. В нем задействован 81 российский регион», — подчеркнула пресс-секретарь министерства лесного хозяйства РБ Анастасия Цыбульская.
В текущем году на территории лесного фонда республики за весь пожароопасный сезон, с 31 марта по 30 октября, было зарегистрировано 156 лесных пожаров. Из них 74 возникли по причине природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 63 — в результате неосторожного обращения населения с огнем, 12 — от перехода огня с земель других категорий, 6 — от техногенного объекта, и один пожар возник по причине «иных факторов». Общая площадь лесных пожаров составила 3391,1 гектара.
Как отметила пресс-секретарь ведомства, оперативность тушения составила 84,6 процента: такова доля от всех пожаров, которые удалось потушить менее чем за сутки с момента обнаружения.
Противопожарные мероприятия осуществляются по нескольким направлениям. Среди них такие, как увеличение площади лесовосстановления, закупка спецтехники и оборудования (в том числе для борьбы с лесными пожарами), формирование запаса лесных семян, а также проведение инвентаризации фонда лесовосстановления.