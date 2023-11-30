В Башкирии лесопожарные станции начали подготовку к зиме

В текущем году на территории лесного фонда республики за весь пожароопасный сезон, с 31 марта по 30 октября, было зарегистрировано 156 лесных пожаров. Из них 74 возникли по причине природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 63 — в результате неосторожного обращения населения с огнем, 12 — от перехода огня с земель других категорий, 6 — от техногенного объекта, и один пожар возник по причине «иных факторов». Общая площадь лесных пожаров составила 3391,1 гектара.