В Башкирии для строительства больницы хотят купить кофемашину почти за миллион рублей

На сайте госзакупок появилась информация о закупке кофемашин. Они должны быть оснащены функциями автодозации, подачи пара, программирования температуры воды, молока и густоты молочной пены. Также требуется возможность изготовления напитков без кофеина. Машина должна быть способна разливать не менее120 чашек эспрессо и не менее 70 чашек капучино в час. Поставщик должен привезти, разгрузить, собрать и подключить кофемашины.