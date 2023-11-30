В Башкирии для строительства больницы хотят купить кофемашину почти за миллион рублей

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Башкирское Управление капитального строительств ищет поставщика двух кофемашин для строящегося Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Начальная цена лота — 946,9 тыс рублей.
На сайте госзакупок появилась информация о закупке кофемашин. Они должны быть оснащены функциями автодозации, подачи пара, программирования температуры воды, молока и густоты молочной пены. Также требуется возможность изготовления напитков без кофеина. Машина должна быть способна разливать не менее120 чашек эспрессо и не менее 70 чашек капучино в час. Поставщик должен привезти, разгрузить, собрать и подключить кофемашины.
Центр детской онкологии и гематологии строится на базе Республиканской детской клинической больницы в Зелёной роще. Генеральный подрядчиком выступает ООО «Строительное управление №1». Планировалось, что работы закончатся 31 января 2025 года.
Средства на кофемашины выделит бюджет Республики Башкортостан.
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