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Updated Сегодня, 04:58

В строящийся в Уфе центр детской онкологии поставят 2 кофемашины

В Башкирии для строительства больницы хотят купить кофемашину почти за миллион рублей

30 ноября 2023, 04:56
Фото: 1MI

В строящийся в Уфе центр детской онкологии поставят 2 кофемашины

Кофемашины должны изготавливать не менее 70 чашек капучино в час.

Башкирское Управление капитального строительств ищет поставщика двух кофемашин для строящегося Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Начальная цена лота — 946,9 тыс рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о закупке кофемашин. Они должны быть оснащены функциями автодозации, подачи пара, программирования температуры воды, молока и густоты молочной пены. Также требуется возможность изготовления напитков без кофеина. Машина должна быть способна разливать не менее120 чашек эспрессо и не менее 70 чашек капучино в час. Поставщик должен привезти, разгрузить, собрать и подключить кофемашины.

Центр детской онкологии и гематологии строится на базе Республиканской детской клинической больницы в Зелёной роще. Генеральный подрядчиком выступает ООО «Строительное управление №1». Планировалось, что работы закончатся 31 января 2025 года.

Средства на кофемашины выделит бюджет Республики Башкортостан.

Вчера стало известно, что Уфимский университет собирается приобрести линию для производства беспилотников.

#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Здравоохранение#Идэль Гумеров
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