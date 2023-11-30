В 3 раза больше, чем у рядовых сотрудников. Сколько получают чиновники в Башкирии

Posted 30 ноября 2023, 05:40
Published 30 ноября 2023, 05:40
Modified 30 ноября 2023, 05:42
Updated 30 ноября 2023, 05:42
Главы городских администраций в Башкирии в среднем получают по 259,8 тыс рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на председателя «Совета муниципальных образований РБ», мэра Стерлитамака Рустема Газизова.
Чиновники младшего ранга получают в 3,2 раза меньше — их зарплата составляет около 81,9 тысяч рублей. Но и это в полтора раза выше, чем средняя зарплата трудящихся в Башкирии — к июлю она составляла 54,26 тысяч рублей. Доходов, сопоставимых с зарплатами муниципальных служащих, население республики добьётся лишь к 2030 году — такой прогноз дали в министерстве труда.
Председатели районных администраций в среднем получают 192,1 тыс рублей, а трудовые доходы их подчинённых подбираются к 50 тыс. Главы сельских поселений довольствуются 69,6 тыс в месяц. Господин Газизов считает зарплаты муниципальных служащих «неконкурентными», из-за чего многие работники покидают администрацию.
В то же время зарплаты 12% населения в Башкирии близки к прожиточному минимуму — менее 20 тыс в месяц.