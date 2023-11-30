В 3 раза больше, чем у рядовых сотрудников. Сколько получают чиновники в Башкирии

Чиновники младшего ранга получают в 3,2 раза меньше — их зарплата составляет около 81,9 тысяч рублей. Но и это в полтора раза выше, чем средняя зарплата трудящихся в Башкирии — к июлю она составляла 54,26 тысяч рублей. Доходов, сопоставимых с зарплатами муниципальных служащих, население республики добьётся лишь к 2030 году — такой прогноз дали в министерстве труда.