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В Башкирии на одного незанятого приходится три-четыре вакансии

Три вакансии на одного безработного: чиновник из Башкирии посетовал на гуманитариев

30 ноября 2023, 09:30
Фото: 1MI

В Башкирии на одного незанятого приходится три-четыре вакансии

Позитивная тенденция столкнулась с новой реальностью.

В Башкирии, как и по всей стране, обостряется проблема «кадрового голода». Об этом заявил замминистра труда Тимур Каримов.

В Курултае прошло заседание комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Замминистра труда зачитал доклад о состоянии рынка труда. По его словам, в республике есть позитивная тенденция — уровень безработицы снижается. Недавно глава ведомства Ленара Иванова заявила, что она опустилась до 2,2%. Но позитивная тенденция выливается в сложности для работодателей — подбирать персонал становится сложнее.

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Одна из причин «кадрового дисбаланса», по мнению Тимура Каримова, высокий спрос на рабочих в сфере ВПК. Также работников «перетягивают» сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающая промышленность и недродобытчики.

Всего количество вакансий выросло с начала года на 15%. — Тимур Каримов.

Больше всего республиканские предприятия нуждаются в слесарях, водителях, электромонтёрах. Недавно мы, ссылаясь на данные республиканского центра занятости, узнали, что в Уфе больше всего востребованы операторы станков с ЧПУ, водители и кухонные рабочие. Уровень зарплат для этих профессий значительно разнится.

На несоответствие спроса и предложения влияет и другое обстоятельство — запросы соискателей. Каримов посетовал на то, что в центры занятости приходят гуманитарии, которые ищут работ в менеджменте, бизнеса, юриспруденции и гуманитарных наук.

Дефицит кадров существует во многих сферах. Он затронул здравоохранение и образование.

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#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Рынок труда#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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