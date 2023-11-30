Три вакансии на одного безработного: чиновник из Башкирии посетовал на гуманитариев

В Курултае прошло заседание комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Замминистра труда зачитал доклад о состоянии рынка труда. По его словам, в республике есть позитивная тенденция — уровень безработицы снижается. Недавно глава ведомства Ленара Иванова заявила, что она опустилась до 2,2%. Но позитивная тенденция выливается в сложности для работодателей — подбирать персонал становится сложнее.