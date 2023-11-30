Три вакансии на одного безработного: чиновник из Башкирии посетовал на гуманитариев

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Башкирии, как и по всей стране, обостряется проблема «кадрового голода». Об этом заявил замминистра труда Тимур Каримов.
В Курултае прошло заседание комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Замминистра труда зачитал доклад о состоянии рынка труда. По его словам, в республике есть позитивная тенденция — уровень безработицы снижается. Недавно глава ведомства Ленара Иванова заявила, что она опустилась до 2,2%. Но позитивная тенденция выливается в сложности для работодателей — подбирать персонал становится сложнее.
Одна из причин «кадрового дисбаланса», по мнению Тимура Каримова, высокий спрос на рабочих в сфере ВПК. Также работников «перетягивают» сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающая промышленность и недродобытчики.
Всего количество вакансий выросло с начала года на 15%. — Тимур Каримов.
Больше всего республиканские предприятия нуждаются в слесарях, водителях, электромонтёрах. Недавно мы, ссылаясь на данные республиканского центра занятости, узнали, что в Уфе больше всего востребованы операторы станков с ЧПУ, водители и кухонные рабочие. Уровень зарплат для этих профессий значительно разнится.
На несоответствие спроса и предложения влияет и другое обстоятельство — запросы соискателей. Каримов посетовал на то, что в центры занятости приходят гуманитарии, которые ищут работ в менеджменте, бизнеса, юриспруденции и гуманитарных наук.
Дефицит кадров существует во многих сферах. Он затронул здравоохранение и образование.