Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Екатерининском зале московского Кремля прошло вручение государственных наград.
Награждение проводил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Высокой оценки государственной власти удостоились сенаторы, депутаты, деятели науки и искусства.
Так, Орден Почёта получил председатель совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов. Орден Почёта Каримов получил «За активную общественную деятельность по сохранению исторической наследия Российской Федерации». Пять лет назад по Указу Президента России ему вручили Орден Дружбы.
Сохранение и преумножение уникального культурного наследия Плёса — одна из главных сфер деятельности городских властей. Именно для этого были учреждены Корпорация развития города и Градостроительный совет. Предназначение последнего — сберечь культурные, исторические, архитектурные памятники города.
Благодаря этому с 2015 года Плёс привлёк множество туристов, увлекающихся событиям в городе и его культурными особенностями. Важно, что и для местных жителей он стал комфортной средой обитания.