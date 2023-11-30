Помилованный за участие в СВО преступник изнасиловал 11-летнюю девочку в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Соль-Илецке помилованный за участие в СВО ранее неоднократно судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.
Как сообщает 56orb.ru, девочка пошла к 33-летнему соседу за музыкальной колонкой, предварительно предупредив об этом маму. Женщина отпустила дочь, так как соседа семья знала хорошо. Спустя десять минут домой девочка так и не вернулась домой, мама отправилась за ней. Дверь квартиры мужчины была закрыта, в самой квартире была тишина. Женщина предположила, что по дороге дочка встретила подруг и ушла гулять.
Однако девочка оказалась за закрытой дверью. В течение следующих двух часов сосед истязал ее. После содеянного мужчина запугал девочку, приказав не рассказывать о случившемся. Девочке удалось уйти после того, как она пообещала хранить молчание.
Мать сразу заметила на теле девочки следы от побоев и вызвала скорую и полицию. В тот же вечер злоумышленника задержали. Как отмечают «Новые известия», мужчину задержали люди в гражданском и доставили его в полицию в багажнике авто.
Среди местных жителей мужчина известен как наркоман и преступник. По информации «НИ», на свободу во время отбывания срока в колонии он вышел лишь потому, что был завербован для службы в зоне СВО.