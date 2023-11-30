Помилованный за участие в СВО преступник изнасиловал 11-летнюю девочку в Соль-Илецке

Как сообщает 56orb.ru, девочка пошла к 33-летнему соседу за музыкальной колонкой, предварительно предупредив об этом маму. Женщина отпустила дочь, так как соседа семья знала хорошо. Спустя десять минут домой девочка так и не вернулась домой, мама отправилась за ней. Дверь квартиры мужчины была закрыта, в самой квартире была тишина. Женщина предположила, что по дороге дочка встретила подруг и ушла гулять.