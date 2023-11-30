Почти на 3,5 тысячи ребят в многодетных семьях Сахалина выплатили пособия в 2023 году

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Одна из самых востребованных выплат назначается на третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет. Это пособие привязано к размеру прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 20 880 рублей. Поддержку предоставляют в рамках национального проекта «Демография», который ранее инициировал президент России Владимир Путин.
Жительница Южно-Сахалинска Наталья Мыльникова воспитывает двух дочерей — им 17 и 7 лет. Но 1,5 года назад в семье родился долгожданный сын. После появления на свет второго ребенка островитяне смогли приобрести более просторное жилье, а потом оформили и ежемесячное пособие на малыша.
«Мы получили материнский капитал и использовали его как первоначальный взнос на покупку двухкомнатной квартиры. Для нас эта сумма была существенной. Сейчас я получаю ежемесячную выплату на сына — заявление подала через приложение „Госуслуги“. В течение 10 дней со мной связались сотрудники центра социальной поддержки и одобрили данную выплату», — рассказала Наталья.
Подать заявление на оформление выплаты можно в любом отделении центра социальной поддержки, через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
«Данная выплата предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленный по региону — в 2023 году чуть больше 65 тысяч рублей. Также семья должна постоянно проживать на территории Сахалинской области. Члены семьи должны быть гражданами России. Выплата производится на основании поступившего заявления», — прокомментировала начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галина Щекотова.
В 2022 году семьи Сахалина и Курил получили выплату на 4 545 детей. В 2023 году многодетные островитяне подали заявления для начисления пособия на 3 491 ребенка.