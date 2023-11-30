Парк науки и искусства «Сириус» встречает III Конгресс молодых ученых

На ключевых сессиях, прошедших в первый день конгресса, участники затронули вопросы развития в России природоподобных технологий, а также мер поддержки выпуска малотоннажной химии и развития отечественного производства лабораторного оборудования и реагентов. В бизнес-программу была включена и интерактивная встреча с космонавтами России «Быть первым». Она прошла в условиях подключения отечественного сегмента МКС.