Парк науки и искусства «Сириус» встречает III Конгресс молодых ученых

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В течение двух первых дней, наполненных спортивными и культурными событиями, в конгрессе успели поучаствовать порядка пяти тысяч представителей 85 регионов РФ (не исключая новые) и свыше 35 зарубежных стран. Более 970 участников являются кандидатами наук, свыше 180 человек — докторами наук, пишет 56orb.ru.
На ключевых сессиях, прошедших в первый день конгресса, участники затронули вопросы развития в России природоподобных технологий, а также мер поддержки выпуска малотоннажной химии и развития отечественного производства лабораторного оборудования и реагентов. В бизнес-программу была включена и интерактивная встреча с космонавтами России «Быть первым». Она прошла в условиях подключения отечественного сегмента МКС.
Международная деловая повестка стала той темой, на которой было сосредоточено особое внимание участников второго дня конгресса. На ключевых сессиях обсуждались вопросы сотрудничества ученых РФ и Ирана, а также стран БРИКС и африканского континента.
Этот день открыла конференция «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех провели для спортсменов лекторий во время скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.
Во второй день конгресса состоялся сеанс одновременной игры Данилы Павлова — трехкратного чемпиона мира по шахматной композиции — с молодыми учеными. Когда игра завершилась, виртуоз представил мастер-класс по решению логических задач по своей дисциплине.
Конгресс молодых ученых проходит в текущем году с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус». Событие является одним из главных ежегодных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, которое в 2022 году объявил глава государства Владимир Путин.
Конгресс организовал Фонд Росконгресс при участии Минобрнауки России и координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Информационную поддержку события обеспечивает медиахолдинг 1MI.
Узнать о Конгрессе молодых ученых и расписании мероприятий более подробно можно на сайте конгресс.наука.рф.