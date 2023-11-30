Одна из самых низких ставок на ЖК в Уфе

Posted 30 ноября, 13:11
Published 30 ноября, 13:11
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Но на фоне ужесточения монетарной политики ставки по ипотеке пошли вверх, и средний показатель на вторичном рынке уже больше 16%, что ставит психологический барьер перед покупкой жилья. Все это способствует перетоку покупателей на первичный рынок, где пока ещё действуют льготные программы, но и по ним провели ряд ужесточений. На этом фоне крупные застройщики совместно с банками-партнёрами запускают различные специальные программы, позволяющие снизить ежемесячные ипотечные платежи. Так где же на сегодняшний день самые выгодные условия по ипотеке на первичное жильё?
— Являясь крупной и финансово устойчивой компанией, мы всегда предлагаем своим клиентам наиболее выгодные условия покупки недвижимости. Поэтому совместно с нашим партнёром по проектному финансированию Банком ВТБ, мы запустили сразу две уникальные программы для наших покупателей на квартиры в ЖК «Сапфир», которые будут действовать до 30 декабря 2023 года, — рассказала коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Снижение ипотечной ставки на 4% без увеличения стоимости квартиры:
В рамках специального предложения вы можете снизить ипотечную ставку в первый год до 2%[1] при оформлении «Семейной ипотеки» или до 4%[2] по «Госпрограмме 2020». А со второго года ваша ставка будет равна базовым значениям по программам, то есть 6% для семей, в которых недавно родился ребёнок или 8% для всех остальных.
Предложение действует на популярные двухкомнатные квартиры с евро планировкой, а условия льготных ипотечных программ предусматривают первоначальный взнос от 20%, максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет.
Например, при покупке «евродвушки» площадью 56,22 кв. м ежемесячный платёж по программе «Семейная» ипотека в первый год составит всего от 22 178 рублей, а далее 35 562 рубля[3].
Увеличенный до 15 000 000 рублей лимит по льготным ипотечным программам:
Этот вариант отлично подойдёт тем, кто хочет квартиру побольше. В этом случае вы также выбираете одну из двух ипотечных программ с государственным субсидированием, но наш банк-партнёр при необходимости может увеличить вам ипотечный лимит с 6 000 000 до 15 000 000 рублей[4], сохранив льготные ставки: «Семейная ипотека» — 6% и «Госпрограмма 2020» — 8% на весь срок ипотеки.
ЖК «Сапфир» — для тех, кто хочет особенную квартиру
— ЖК «Сапфир» — это наш первый жилой комплекс в городской черте и нам хотелось сделать его особенным и максимально комфортным для жизни. Поэтому мы не только тщательно выбрали локацию для строительства, но и проектируя его продумали каждую деталь: эргономичные квартиры, эстетичные парадные, безопасная территория двора и великолепные виды, — отметила коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Перекрёсток ул. Бессонова и ул. Комсомольской, где строится ЖК «Сапфир», находится всего в 400 метрах от остановки «Фирма Мир», но на достаточном расстоянии от оживленного проспекта Октября. Такая локация избавит жителей от шума и летящей в окна пыли, а также обеспечит отличную транспортную доступность и развитую инфраструктуру вокруг. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне 9 этажа в секции А и 6 этажа в секции Б.
Есть свои особенности и в квартирографии. Планировочные решения не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. В этом жилом квартале ГК «Жилой Квартал» решила уйти от тренда современной застройки — сокращения квадратных метров и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Самая маленькая квартира здесь имеет площадь от 38 кв. м, а на этаже их располагается всего 7-9 штук. Это, по словам застройщика, повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. И они легко смогут договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку и самое главное — без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.
— Того же принципа мы придерживались и при проектировании входных групп и холлов — создать не просто красивый проект, но предусмотреть всё для удобства жителей и их гостей: мягкая зона для ожидания такси, встречи курьера или общения с соседями, безбарьерная среда для молодых родителей с колясками и пожилых людей, колясочные и велосипедные — чтобы освободить пространство в квартирах. Авторский дизайн холлов в ЖК «Сапфир» концептуально продолжает тематику «драгоценного» названия. И для отделки входных групп мы планируем использовать только высококачественные материалы, — добавила коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Кстати, проект входных групп в ЖК «Сапфир» был высоко оценен не только потенциальными покупателями, но и профессиональным сообществом на федеральном уровне. Он получил диплом за решения, повышающие потребительские качества ЖК в рамках 56-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» в Уфе, которая прошла при поддержке ТПП РФ, НОЗА, портала ЕРЗ.РФ и Ассоциации застройщиков РБ.
Только вам решать каким из предложений воспользоваться, но напоминаем, что они действуют только до 2024 года — поэтому не стоит откладывать на потом то, что выгодно сделать сейчас. Мы ждём вас в наших офисах продаж: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и ул. Комсомольская, 8. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
Проектная декларация на сайте наш. дом.рф
[1] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 2% на 12 мес., далее 6%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.
[2] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 4% на 12 мес., далее до 8%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.
[3] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru. Стоимость квартиры по прайсу: 9 269 891 в ЖК „Сапфир“. Стоимость по ДДУ: 9 269 891. ПВ: 3 269 891. Сумма кредита: 6 000 000. Программа кредитования: Семейная ипотека со ставкой 6%. Условия субсидирования: 2% для клиента до ввода в эксплуатацию, далее 6, % до конца срока кредитования. Платеж клиента: 22 178 до ввода в эксплуатацию, 35 562 после ввода в эксплуатацию до истечения срока кредитования (для примера срок 30 лет)
[4] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 6 до 8%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 15 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.