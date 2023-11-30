Одна из самых низких ставок на ЖК в Уфе

Есть свои особенности и в квартирографии. Планировочные решения не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. В этом жилом квартале ГК «Жилой Квартал» решила уйти от тренда современной застройки — сокращения квадратных метров и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Самая маленькая квартира здесь имеет площадь от 38 кв. м, а на этаже их располагается всего 7-9 штук. Это, по словам застройщика, повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. И они легко смогут договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку и самое главное — без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.