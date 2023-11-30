Научно-техническое сотрудничество РФ и Ирана рассмотрели на Конгрессе молодых ученых

Со своей стороны, ректор Университета Шахида Бехешти Сейед Махмуд Реза Агамири высказался относительно наличия хороших перспектив научно-технического сотрудничества Ирана и России в области ядерных технологий, биотехнологий, инжиниринга, в сфере нефте- и газодобычи. Такое сотрудничество, по мнению Агамири, способствует развитию совместных проектов и в сфере экономики. Он также добавил, что его университет наладил научно-образовательное сотрудничество со многими вузами мира, а с 2015 года заключены договоренности и с российским МГУ им. М. В. Ломоносова: по вопросам подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, а также по изучению и распространению фарси.