Научно-техническое сотрудничество РФ и Ирана рассмотрели на Конгрессе молодых ученых

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Модератор сессии помощник президента РФ Андрей Фурсенко в своем вступительном слове обратил внимание присутствующих на то, что в последнее время научно-образовательное сотрудничество двух стран в естественных и гуманитарных сферах развивается все динамичнее. Об этом информирует gorod55.
Он также отметил, что в апреле 2023 года в России выделили иранским студентам 300 стипендий, а в Иране заметно увеличивается интерес к изучению русского языка.
В свою очередь, замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский напомнил, что за последнее время число иранских студентов в России выросло в 3,5 раза. Также он добавил, что с января 2024 года каталог «Наша Лаба» будет доступен для ознакомления на языке фарси.
«Иран реализует различные программы в инновационной сфере и работает на благо не только своей страны, но и всего мира. Иран открыт для сотрудничества и совместных исследований во многих областях», — заявил в ответном выступлении замминистра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи.
Со своей стороны, ректор Университета Шахида Бехешти Сейед Махмуд Реза Агамири высказался относительно наличия хороших перспектив научно-технического сотрудничества Ирана и России в области ядерных технологий, биотехнологий, инжиниринга, в сфере нефте- и газодобычи. Такое сотрудничество, по мнению Агамири, способствует развитию совместных проектов и в сфере экономики. Он также добавил, что его университет наладил научно-образовательное сотрудничество со многими вузами мира, а с 2015 года заключены договоренности и с российским МГУ им. М. В. Ломоносова: по вопросам подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, а также по изучению и распространению фарси.
В завершение сессии присутствующих ознакомили с тремя перспективными проектами иранских коллег. Это новое лекарство Deuterium для высвобождения из организма других лекарственных веществ и снижения их токсичного влияния; исследование по установлению характеристик нейтронных пучков; разработка новых контейнеров для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива.