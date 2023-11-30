Нацпроект «Демография» помог жительнице Сахалина открыть столярное дело

— Недавно я приобрела дачу и стала ее самостоятельно облагораживать: изготовила песочницу, детский игровой домик. Мне стало интересно, что я могу еще сделать. Но в мебельном деле мне не хватало знаний. Я обратилась в центр социальной поддержки, там узнала, что ведется набор граждан на обучение. На курсе была представлена в том числе моя компетенция — «Столярное дело». Я подала заявку в центр обучения, собрала все необходимые документы и приступила к занятиям.