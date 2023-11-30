Мэр города в Башкирии ушел с поста

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Олег Фролов покинул должность мэра Кумертау.
Бывший глава городской администрации выразил благодарность жителям Кумертау, а также «руководителям учреждений, предприятий, организаций, домкомам многоквартирных жилых домов».
«Благодарю всех за совместную работу во благо нашего города. Также благодарю жителей за активную жизненную позицию, за неоставленные без внимания проблемы, которые вы выносите для оперативного решения в органы местного самоуправления. <…> Спасибо всем, с кем я тем или иным образом соприкасался, работал и просто тем, для кого я осуществлял свои функциональные обязанности», написал Фролов на своей странице в соцсетях.