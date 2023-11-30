mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Олег Фролов покинул должность главы администрации Кумертау

Мэр города в Башкирии ушел с поста

30 ноября 2023, 12:45
Фото: Олег Фролов// VK.com

Олег Фролов покинул должность главы администрации Кумертау

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Олег Фролов покинул должность мэра Кумертау.

Бывший глава городской администрации выразил благодарность жителям Кумертау, а также «руководителям учреждений, предприятий, организаций, домкомам многоквартирных жилых домов».

«Благодарю всех за совместную работу во благо нашего города. Также благодарю жителей за активную жизненную позицию, за неоставленные без внимания проблемы, которые вы выносите для оперативного решения в органы местного самоуправления. <…> Спасибо всем, с кем я тем или иным образом соприкасался, работал и просто тем, для кого я осуществлял свои функциональные обязанности», написал Фролов на своей странице в соцсетях.
#Общество#Назначение#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Мэр#Кумертау#Администрация#Азамат Нухов#Новые назначения
Подпишитесь
В 3 раза больше, чем у рядовых сотрудников. Сколько получают чиновники в Башкирии
Сегодня, 05:40
Однушка почти за 20: в Уфе на десятки процентов подорожала аренда квартир
Сегодня, 08:22
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Вчера, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Вчера, 07:37
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Вчера, 14:30
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Вчера, 07:18