Легендарный бар meet. point открылся в «Гостином дворе»

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Первый танцевальный бар работает в Уфе уже несколько лет и, похоже, пришло время расширяться. Новый meet.point открылся в «Гостином дворе» в уик-энд 24–25 ноября.
Танцы на барной стойке, вокруг барной стойки, на столе, под столом и как угодно — это про meet.point.
Визитная карточка бара — bargirl и go-go, которые задают атмосферу и раскачают даже самого серьезного гостя. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, а широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу — впрочем, можно и без повода.
Бар работает 7 дней в неделю.
Meet.point, «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
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