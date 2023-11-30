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Легендарный бар meet. point открылся в «Гостином дворе»

Легендарный бар meet. point открылся в «Гостином дворе»

30 ноября 2023, 04:00
Фото: meet.point
Реклама. ИП Удянский Артем Павлович . erid: LjN8Kau57
meet.point — это танцевальный бар без понтов и комплексов, где можно провести время в уютной и безбашенно-веселой обстановке.

Первый танцевальный бар работает в Уфе уже несколько лет и, похоже, пришло время расширяться. Новый meet.point открылся в «Гостином дворе» в уик-энд 24–25 ноября.

Танцы на барной стойке, вокруг барной стойки, на столе, под столом и как угодно — это про meet.point.

Фото: meet.point

Визитная карточка бара — bargirl и go-go, которые задают атмосферу и раскачают даже самого серьезного гостя. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, а широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу — впрочем, можно и без повода.

Бар работает 7 дней в неделю.

Meet.point, «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

instagram.com/meetpoint.ufa (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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