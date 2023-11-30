Легендарный бар meet. point открылся в «Гостином дворе»

Визитная карточка бара — bargirl и go-go, которые задают атмосферу и раскачают даже самого серьезного гостя. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, а широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу — впрочем, можно и без повода.