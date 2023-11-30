Как достичь впечатляющих результатов похудения

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретом успеха Ольги Бухаровой в похудении.
«Физиологическое похудение считается нормальным при таких показателях: около двух-трех килограммов в месяц. Это не представляет угрозы для здоровья. Чтобы достичь таких же результатов, достаточно придерживаться трех правил: изменить питание, образ жизни и мышление», — сообщила диетолог.
Если говорить о коррекции питания, то в первую очередь нужно обеспечить насыщение организма питательными веществами и витаминами. Половину пищевой тарелки следует заполнять овощами. Также необходимо употреблять достаточное количество качественного легкоусваиваемого белка, такого как мясо, рыба, творог, яйца. Необходимы для здорового похудения и насыщенные жиры, такие как растительные и нерафинированные масла. Орехи также полезны в рационе, так как содержат витамины и полезные вещества, например, омега-3.
«Второе правило — структурированное питание. Нужно есть регулярно и комфортно, имея два-три основных приема пищи и один-два перекуса. Последние нужны, чтобы избежать переедания. Важно минимизировать употребление быстрых сахаров, таких как выпечка, конфеты, алкоголь, сладкие напитки, сладкая кисломолочная продукция, мед, топинамбур и другие сахарозаменители. Их следует употреблять не более 5% от суточной калорийности», — подчеркнула специалист.
По словам диетолога, эти рекомендации достаточны для начала снижения веса. Кроме того, важна физическая активность и регулярные тренировки. Главное — выбрать занятие по душе и заниматься им не менее трех раз в неделю.
«Мышление также оказывает влияние на похудение. Избыточный вес говорит о том, что в какой-то момент человек начал удовлетворять свои потребности неправильным способом. Возможно, ему не хватало близости, тепла, успеха в карьере или что-то еще. Важно задуматься, что побудило к набору веса, чего не хватало и что нужно», — заключила Тараско.