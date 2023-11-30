mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Как достичь впечатляющих результатов похудения

Как достичь впечатляющих результатов похудения

30 ноября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой, сумела избавиться от 20 килограммов за год, чем она похвасталась в социальных сетях. Однако достичь такого впечатляющего результата может быть довольно трудно.

Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретом успеха Ольги Бухаровой в похудении.

«Физиологическое похудение считается нормальным при таких показателях: около двух-трех килограммов в месяц. Это не представляет угрозы для здоровья. Чтобы достичь таких же результатов, достаточно придерживаться трех правил: изменить питание, образ жизни и мышление», — сообщила диетолог.

Если говорить о коррекции питания, то в первую очередь нужно обеспечить насыщение организма питательными веществами и витаминами. Половину пищевой тарелки следует заполнять овощами. Также необходимо употреблять достаточное количество качественного легкоусваиваемого белка, такого как мясо, рыба, творог, яйца. Необходимы для здорового похудения и насыщенные жиры, такие как растительные и нерафинированные масла. Орехи также полезны в рационе, так как содержат витамины и полезные вещества, например, омега-3.

«Второе правило — структурированное питание. Нужно есть регулярно и комфортно, имея два-три основных приема пищи и один-два перекуса. Последние нужны, чтобы избежать переедания. Важно минимизировать употребление быстрых сахаров, таких как выпечка, конфеты, алкоголь, сладкие напитки, сладкая кисломолочная продукция, мед, топинамбур и другие сахарозаменители. Их следует употреблять не более 5% от суточной калорийности», — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, эти рекомендации достаточны для начала снижения веса. Кроме того, важна физическая активность и регулярные тренировки. Главное — выбрать занятие по душе и заниматься им не менее трех раз в неделю.

«Мышление также оказывает влияние на похудение. Избыточный вес говорит о том, что в какой-то момент человек начал удовлетворять свои потребности неправильным способом. Возможно, ему не хватало близости, тепла, успеха в карьере или что-то еще. Важно задуматься, что побудило к набору веса, чего не хватало и что нужно», — заключила Тараско.

Подпишитесь
В 3 раза больше, чем у рядовых сотрудников. Сколько получают чиновники в Башкирии
Сегодня, 05:40
Однушка почти за 20: в Уфе на десятки процентов подорожала аренда квартир
Сегодня, 08:22
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Вчера, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Вчера, 07:37
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Вчера, 14:30
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Вчера, 07:18