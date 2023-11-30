Как достичь впечатляющих результатов похудения

«Мышление также оказывает влияние на похудение. Избыточный вес говорит о том, что в какой-то момент человек начал удовлетворять свои потребности неправильным способом. Возможно, ему не хватало близости, тепла, успеха в карьере или что-то еще. Важно задуматься, что побудило к набору веса, чего не хватало и что нужно», — заключила Тараско.