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В Башкирии госпредприятие ищет клининговую компанию за 13 млн рублей

Издательский дом в Башкирии ищет уборщиков помещений за 13 млн рублей

30 ноября 2023, 07:45
Фото: 1MI

В Башкирии госпредприятие ищет клининговую компанию за 13 млн рублей

Уборщики должны наводить идеальную чистоту в филиалах «Дома печати».

Издательский дом «Республика Башкортостан» ищет подрядчика для уборки помещений. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идёт об уборке в течение 2024 года 61 офисного и производственного помещения в районных филиалах издательства. Офисные помещения должны убираться 3 раза в неделю, производственные — 5 раз. В перечень обязанностей заказчики включили мытьё полов, очистку плинтусов, уборку лестничных маршей и площадок, обметание пыли с потолков, удаление пятен со стен и пыли с батарей, перил, подоконников, вынос мусора. Также уборщики должны заняться очисткой и дезинфекцией туалетов, унитазов, писсуаров, душевых кабин и раковин. Зеркала должны быть отполированы, мусорные корзины — протёрты, мебель — очищена от пятен.

За эти и другие услуги клининговая компания получит до 13,06 млн рублей. В источниках финансирования указано, что услуга будет оплачена «за счет средств, полученных при осуществлении иной, приносящей доход деятельности от физических лиц и юридических лиц».

Ранее мы рассказывали о том, как «Дом печати» продал ряд объектов в центре Уфы. На их месте появится жилой комплекс.

#Общество#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дом печати
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