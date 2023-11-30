Издательский дом в Башкирии ищет уборщиков помещений за 13 млн рублей

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Издательский дом «Республика Башкортостан» ищет подрядчика для уборки помещений. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Речь идёт об уборке в течение 2024 года 61 офисного и производственного помещения в районных филиалах издательства. Офисные помещения должны убираться 3 раза в неделю, производственные — 5 раз. В перечень обязанностей заказчики включили мытьё полов, очистку плинтусов, уборку лестничных маршей и площадок, обметание пыли с потолков, удаление пятен со стен и пыли с батарей, перил, подоконников, вынос мусора. Также уборщики должны заняться очисткой и дезинфекцией туалетов, унитазов, писсуаров, душевых кабин и раковин. Зеркала должны быть отполированы, мусорные корзины — протёрты, мебель — очищена от пятен.
За эти и другие услуги клининговая компания получит до 13,06 млн рублей. В источниках финансирования указано, что услуга будет оплачена «за счет средств, полученных при осуществлении иной, приносящей доход деятельности от физических лиц и юридических лиц».
Ранее мы рассказывали о том, как «Дом печати» продал ряд объектов в центре Уфы. На их месте появится жилой комплекс.