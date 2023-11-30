Издательский дом в Башкирии ищет уборщиков помещений за 13 млн рублей

Речь идёт об уборке в течение 2024 года 61 офисного и производственного помещения в районных филиалах издательства. Офисные помещения должны убираться 3 раза в неделю, производственные — 5 раз. В перечень обязанностей заказчики включили мытьё полов, очистку плинтусов, уборку лестничных маршей и площадок, обметание пыли с потолков, удаление пятен со стен и пыли с батарей, перил, подоконников, вынос мусора. Также уборщики должны заняться очисткой и дезинфекцией туалетов, унитазов, писсуаров, душевых кабин и раковин. Зеркала должны быть отполированы, мусорные корзины — протёрты, мебель — очищена от пятен.