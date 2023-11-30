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Posted 30 ноября, 08:08

Published 30 ноября, 08:08

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Башкирские турпроекты завоевали Гран-при на конкурсе Russian event awards

Башкирские турпроекты завоевали Гран-при на конкурсе Russian event awards

30 ноября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Шесть туристических проектов Республики Башкортостан завоевали Гран-при Всероссийского конкурса Russian event awards, который организовали в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Проекты признали победителями в номинации «Регион событийного туризма». Это фестивали Башкирской Лошади «Башкорт аты», детский «Айда играть!», форум регионов России и Беларуси, музейный комплекс «Шульган Таш», город Бирск как самый событийный город России, Республика Башкортостан как самый событийный регион России.

— Событийный туризм — одно из самых развитых направлений туротрасли Башкортостана. Кроме уникальных природных и исторических достопримечательностей, популярных здравниц, горнолыжных курортов, регион известен яркими праздниками, конкурсами и фестивалями, собирающими тысячи гостей, — сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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