Башкирские турпроекты завоевали Гран-при на конкурсе Russian event awards

Posted 30 ноября, 08:08
Published 30 ноября, 08:08
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Проекты признали победителями в номинации «Регион событийного туризма». Это фестивали Башкирской Лошади «Башкорт аты», детский «Айда играть!», форум регионов России и Беларуси, музейный комплекс «Шульган Таш», город Бирск как самый событийный город России, Республика Башкортостан как самый событийный регион России.
— Событийный туризм — одно из самых развитых направлений туротрасли Башкортостана. Кроме уникальных природных и исторических достопримечательностей, популярных здравниц, горнолыжных курортов, регион известен яркими праздниками, конкурсами и фестивалями, собирающими тысячи гостей, — сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.