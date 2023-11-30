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Posted 30 ноября, 14:53

Published 30 ноября, 14:53

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Башкирия экспортировала 600 тысяч тонн продукции агропрома в 2023 году

Башкирия экспортировала 600 тысяч тонн продукции агропрома в 2023 году

30 ноября 2023, 14:53
Фото: 1MI
Свыше 600 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса было отправлено в другие страны из Башкортостана с начала этого года, в будущем регион планирует довести показатель до 1 млн тонн.

Увеличение экспорта агропромышленной продукции является одной из целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Предприятия республики реализуют свои товары в 30 странах мира. Это не только страны Содружества Независимых Государств, но и Китай, Индия, Таиланд, Иран, Ирак, страны Африки и другие.

— Экспорт постепенно растет, учитывая даже тот факт, что мы экстренно поменяли его основное направление в сторону Азии. При этом надо понимать, что 600 тысяч тонн — это только та продукция, которая ушла прямо из республики. Показатель явно выше, если учитывать товары, которые были экспортированы через другие регионы. Планируем делать ставку на товарное молоко, намерены довести производство его в республике до миллиона тонн, хорошая часть которого будет переработана в сыры, сухое молоко, детское питание и экспортирована. Будем наращивать производство мяса птицы, около 300 новых птицеферм будем создавать и реконструировать, — прокомментировал заместитель премьер-министра регионального правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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