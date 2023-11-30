Башкирия экспортировала 600 тысяч тонн продукции агропрома в 2023 году

— Экспорт постепенно растет, учитывая даже тот факт, что мы экстренно поменяли его основное направление в сторону Азии. При этом надо понимать, что 600 тысяч тонн — это только та продукция, которая ушла прямо из республики. Показатель явно выше, если учитывать товары, которые были экспортированы через другие регионы. Планируем делать ставку на товарное молоко, намерены довести производство его в республике до миллиона тонн, хорошая часть которого будет переработана в сыры, сухое молоко, детское питание и экспортирована. Будем наращивать производство мяса птицы, около 300 новых птицеферм будем создавать и реконструировать, — прокомментировал заместитель премьер-министра регионального правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.