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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

В Башкирии в квартиру пенсионерки бросили два коктейля Молотова

Бабуля в Башкирии отбилась от атаки коктейлями Молотова

30 ноября 2023, 06:29
Фото: 1MI

В Башкирии в квартиру пенсионерки бросили два коктейля Молотова

Поджигатель крайне удивился храбростью пожилой женщины.

Пожилая женщина в Кумертау отразила нападение со взрывчатыми веществами. В окно её квартиры прилетело два «коктейля Молотова».

Как сообщает телеграм-канал Mash Batach, ранним утром бабушка проснулась из-за задребезжавшего стекла. В разбитом окне она увидела человека, который поджигает горлышко бутылки. Спустя мгновение горящая бутылка прилетела на кухню. Не растерявшись, женщина выбросила опасную смесь обратно. Затем произошёл второй «прилёт» — но и с ним она справилась бесстрашно.

Преступнику ничего не оставалось делать, кроме как скрыться.

В МВД сообщили, что в отдел полиции по Кумертау поступило сообщение о произошедшем. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело п26 ноябра 2023 года в Отдел МВД России по г. Кумертау поступило сообщение о том, что у местной жительницы разбили окно и бросили две бутылки с неизвестной жидкостью. Пострадавших нет. По факту нападение возбуждено уголовное дело по части 2 стать 167 УК РФ — покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Правоохранители начали розыск подозреваемого.

#Происшествия#Мвд#Новости Башкирии#Кумертау#Поджог#Идэль Гумеров#Коктейль Молотова
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