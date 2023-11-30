Бабуля в Башкирии отбилась от атаки коктейлями Молотова

В МВД сообщили, что в отдел полиции по Кумертау поступило сообщение о произошедшем. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело п26 ноябра 2023 года в Отдел МВД России по г. Кумертау поступило сообщение о том, что у местной жительницы разбили окно и бросили две бутылки с неизвестной жидкостью. Пострадавших нет. По факту нападение возбуждено уголовное дело по части 2 стать 167 УК РФ — покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Правоохранители начали розыск подозреваемого.