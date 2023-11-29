Жителей предупредили об ограничении движения на одной из улиц Уфы

В Уфе участок на границе Октябрьского и Орджоникидзевского районов, в районе домов №2/2 и 2/3 по улице Блюхера будет временное недоступен. Причина ограничения — проведение капитального ремонта канализационного коллектора длиной 70 метров и диаметром 1000 мм.