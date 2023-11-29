Жителей предупредили об ограничении движения на одной из улиц Уфы

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Уфе участок на границе Октябрьского и Орджоникидзевского районов, в районе домов №2/2 и 2/3 по улице Блюхера будет временное недоступен. Причина ограничения — проведение капитального ремонта канализационного коллектора длиной 70 метров и диаметром 1000 мм.
Ограничение будет действовать до завершения работ, по информации от «Уфаводоканала».
Ранее Mkset сообщал о перекрытия движения в центре города. Ограничения были связаны с проведением в городе межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федеральных округов.