mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Уфе из-за ремонтных работ ограничат движение на улице Блюхера

Жителей предупредили об ограничении движения на одной из улиц Уфы

29 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI

В Уфе из-за ремонтных работ ограничат движение на улице Блюхера

Сегодня, 29 ноября, временно ограничено движение на улице Блюхера. Об этом сообщили в «Уфаводоканале».

В Уфе участок на границе Октябрьского и Орджоникидзевского районов, в районе домов №2/2 и 2/3 по улице Блюхера будет временное недоступен. Причина ограничения — проведение капитального ремонта канализационного коллектора длиной 70 метров и диаметром 1000 мм.

Ограничение будет действовать до завершения работ, по информации от «Уфаводоканала».

Ранее Mkset сообщал о перекрытия движения в центре города. Ограничения были связаны с проведением в городе межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федеральных округов.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Сегодня, 14:30
Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов
Вчера, 09:18
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Сегодня, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Сегодня, 07:37
Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
Сегодня, 06:15
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Сегодня, 07:18