Женщину из Башкирии обвиняют в ложном сообщение о заложенной бомбе в школе

В дежурной части Отдела МВД России по городу Нефтекамску поступил звонок из Единой диспетчерской службы, где женщина сообщила о наличии опасного предмета в одной из школ города. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры и провели обследование здания с помощью служебной собаки, однако никаких опасных устройств не было обнаружено.