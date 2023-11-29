mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Жительница Нефтекамска сообщила о минировании школы

Женщину из Башкирии обвиняют в ложном сообщение о заложенной бомбе в школе

29 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI

Жительница Нефтекамска сообщила о минировании школы

Подозреваемая призналась, что сделала это из-за конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ

В дежурной части Отдела МВД России по городу Нефтекамску поступил звонок из Единой диспетчерской службы, где женщина сообщила о наличии опасного предмета в одной из школ города. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры и провели обследование здания с помощью служебной собаки, однако никаких опасных устройств не было обнаружено.

Оказалось, что сообщение было ложным. Оперативники сумели вычислить автора плохой шутки, ей оказалась 58-летняя жительница Нефтекамска. Подозреваемая призналась, что сделала звонок из-за конфликта, возникшего с сотрудником школы накануне.

Следственный отдел возбудил уголовное дело против гражданки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на период от 3 до 5 лет.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Звонок#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Сегодня, 14:30
Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов
Вчера, 09:18
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Сегодня, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Сегодня, 07:37
Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
Сегодня, 06:15
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Сегодня, 07:18