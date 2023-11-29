Женщину из Башкирии обвиняют в ложном сообщение о заложенной бомбе в школе

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В дежурной части Отдела МВД России по городу Нефтекамску поступил звонок из Единой диспетчерской службы, где женщина сообщила о наличии опасного предмета в одной из школ города. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры и провели обследование здания с помощью служебной собаки, однако никаких опасных устройств не было обнаружено.
Оказалось, что сообщение было ложным. Оперативники сумели вычислить автора плохой шутки, ей оказалась 58-летняя жительница Нефтекамска. Подозреваемая призналась, что сделала звонок из-за конфликта, возникшего с сотрудником школы накануне.
Следственный отдел возбудил уголовное дело против гражданки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на период от 3 до 5 лет.