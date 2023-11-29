Врач посоветовал воздержаться от ношения обуви на высоком каблуке зимой

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
При выборе зимней пары обуви врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко советует оценить фактуру и материал подошвы, а также высоту каблука. Правильный выбор обуви на зиму может помочь избежать травм при ходьбе по скользкому льду.
В ходе интервью врач рассказал журналистам, что оптимальным выбором для зимы является обувь на шипованной или изготовленной из плотной резины подошве. Шипы тормозят скольжение обуви, а резина обладает устойчивостью к воздействию минусовых температур. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Медики советуют зимой одеваться по погоде — носить теплую обувь и шапку с шарфом, защищающие лор-органы от низких температур. Когда человек замерз, врачи рекомендуют в течение двух часов выпить горячего чая и, надев теплые носки и шапку с шарфом, накрыться одеялом. Такая профилактика позволяет сократить риск развития простудного заболевания.