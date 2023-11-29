Врач посоветовал воздержаться от ношения обуви на высоком каблуке зимой

Медики советуют зимой одеваться по погоде — носить теплую обувь и шапку с шарфом, защищающие лор-органы от низких температур. Когда человек замерз, врачи рекомендуют в течение двух часов выпить горячего чая и, надев теплые носки и шапку с шарфом, накрыться одеялом. Такая профилактика позволяет сократить риск развития простудного заболевания.