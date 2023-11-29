В Уфе снова будут распиливать деревья

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В Уфе из-за непогоды упали 15 деревьев. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.
В УГЗ зафиксировали 15 случаев, когда деревья не выдержали осадков. 5 раз деревья упали на заборы и перегородили дороги. Из-за «деревопада» повреждены 10 машин. Среди граждан пострадавших нет.
Сегодня обслуживающие организации приступят к уборке и распиловке деревьев. Пострадают ли от этого насаждения, которые никому не нанесли вреда, не сообщается.
Напомним, в начале месяца в Уфе разгорелся скандал — без предупреждения службы спилили деревья на нескольких улицах. Их обещают заменить стильными яблонями.
Стихия стала причиной неудобств для пассажиров авиалиний. 20 рейсов из Уфы сегодня были перенесены, а 13 самолётов не смогли приземлиться в наш воздушный порт.