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За ночь деревья упали на десять автомобилей в Уфе

В Уфе снова будут распиливать деревья

29 ноября 2023, 05:00
Фото: 1MI

За ночь деревья упали на десять автомобилей в Уфе

Зафиксированы случаи, когда деревья падали на проезжую часть.

В Уфе из-за непогоды упали 15 деревьев. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

В УГЗ зафиксировали 15 случаев, когда деревья не выдержали осадков. 5 раз деревья упали на заборы и перегородили дороги. Из-за «деревопада» повреждены 10 машин. Среди граждан пострадавших нет.

Сегодня обслуживающие организации приступят к уборке и распиловке деревьев. Пострадают ли от этого насаждения, которые никому не нанесли вреда, не сообщается.

Напомним, в начале месяца в Уфе разгорелся скандал — без предупреждения службы спилили деревья на нескольких улицах. Их обещают заменить стильными яблонями.

Стихия стала причиной неудобств для пассажиров авиалиний. 20 рейсов из Уфы сегодня были перенесены, а 13 самолётов не смогли приземлиться в наш воздушный порт.

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#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Идэль Гумеров
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