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Мэрия Уфы приняла постановление о комплексном развитии центра города

В центре Уфы снесут почти всю улицу для постройки высоток

29 ноября 2023, 08:38
Фото: 1MI

Мэрия Уфы приняла постановление о комплексном развитии центра города

Уфа останется без ещё одной исторической части.

В Уфе под снос попадут 77 строений в центре города. Администрация приняла решение о «комплексном развитии территории».

Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Карла Маркса, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова — территория находится рядом с парком им. Якутова.

В планы городских властей не вписывается улица 9 января, которая будет почти полностью снесена до границы с бульваром Ибрагимова. Снос затронет также несколько строений по улицам Деповская, Запотоцкого. Эта участь не постигнет лишь 12 домов.

Перечень основных видов разрешённого строительства предполагает, что на месте частных деревянных домиков появятся многоэтажки (выше 9 этажей). Также возможно появление парковок, административных зданий, учреждений образования, заведений общественного питания. Однако 60% площади может быть отведено под высотки. Предельный объем жилищного строительства на территории комплексного развития — 103 000 квадратных метров.

На реализацию программы даётся 9 лет.

В начале ноября началась застройка в Зелёной роще — объект возводит компания, связанная с премьер-министром Башкирии.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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