В преддверии съезда «Единая Россия» провела встречу регионов на «Самбекских высотах»

Спикер напомнил, что для противодействия внешнему давлению, поддержки граждан, регионов и предпринимателей было принято свыше 250 законов. Многие депутаты разных уровней отправились в зону спецоперации в качестве добровольцев. Рабочая группа по СВО, созданная главой государства, занимается решением вопросов по отпускам, выплатам, реабилитации раненых. Более восьмидесяти законов по поддержке военнослужащих и их семей было принято по инициативе рабочей группы, а количество отработанных обращений превысило сорок тысяч. При поддержке партии для российских военных подразделений было закуплено спецтехники на сумму более 8,5 миллиарда рублей и доставлено свыше 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. Турчак обратил внимание, что в деятельности по сбору и отправке гумпомощи приняли участие все региональные отделения «Единой России».