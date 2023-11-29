В преддверии съезда «Единая Россия» провела встречу регионов на «Самбекских высотах»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщает rostovgazeta.ru, перед съездом партии «Единая Россия» запланировала провести три дискуссионные площадки на эту тему.
Первую площадку открыл Андрей Турчак, секретарь генерального совета ЕР.
«Россия — это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Россия сегодня — это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий», — сказал Андрей Турчак.
Также секретарь генсовета ЕР назвал Россию государством с самым сильным национальным лидером, который пользуется уважением во всем мире.
С точки зрения формирования национальной гордости самыми значимыми для граждан стали последние два года. Как отметил Турчак, с началом специальной военной операции на партию лег груз особой ответственности. Сейчас «Единая Россия» активно поддерживает новые регионы, участников СВО и их семьи.
Спикер напомнил, что для противодействия внешнему давлению, поддержки граждан, регионов и предпринимателей было принято свыше 250 законов. Многие депутаты разных уровней отправились в зону спецоперации в качестве добровольцев. Рабочая группа по СВО, созданная главой государства, занимается решением вопросов по отпускам, выплатам, реабилитации раненых. Более восьмидесяти законов по поддержке военнослужащих и их семей было принято по инициативе рабочей группы, а количество отработанных обращений превысило сорок тысяч. При поддержке партии для российских военных подразделений было закуплено спецтехники на сумму более 8,5 миллиарда рублей и доставлено свыше 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. Турчак обратил внимание, что в деятельности по сбору и отправке гумпомощи приняли участие все региональные отделения «Единой России».
Партия продолжает решать и текущие задачи в регионах. В частности, ЕР обеспечила исполнение наказов по народной программе. Сегодня России нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. Прежде всего — в головах молодёжи, заключил Турчак.
Современное молодое поколение россиян — это «книжные дети», превратившиеся в деятельных патриотов, которые занимаются волонтерской деятельностью, подчеркнул председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
На сайте партии ER.RU сообщается, что участники встречи отметили единение всех жителей России как один из поводов для гордости в новейшей истории страны.