В Октябрьском из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Октябрьском 11 летняя девочка упала из окна второго этажа. Как стало известно Mkset, 28 ноября из медицинского учреждения поступило сообщение о случившемся, которое было передано в дежурную часть Отдела МВД России по Октябрьскому. Следственно-оперативная группа была отправлена на место происшествия.
Известно, что на данный момент 11-летняя девочка находится в больнице. В пресс-службе МВД по РБ отмечают, скорее всего произошёл несчастный случай.
«На момент случившегося родители девочки находились в квартире. Семья благополучная, на учете в ОМВД России по Октябрьскому не состоит.», — прокомментировали в ведомстве
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, результаты которой послужат основанием для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее сообщалось, что в одной из уфимских школ семиклассник упал из окна первого этажа. Кадры произошедшего появились в интернете. На видео было видно, как якобы старшеклассники выталкивают из окна мальчика. Позже стало известно, что школьник упал сам и его никто не толкал.