В Октябрьском из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из уфимских школ семиклассник упал из окна первого этажа. Кадры произошедшего появились в интернете. На видео было видно, как якобы старшеклассники выталкивают из окна мальчика. Позже стало известно, что школьник упал сам и его никто не толкал.