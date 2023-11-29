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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Башкирии 11-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки

В Октябрьском из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

29 ноября 2023, 13:42
Фото: 1MI

В Башкирии 11-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки

Инцидент случился накануне. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

В Октябрьском 11 летняя девочка упала из окна второго этажа. Как стало известно Mkset, 28 ноября из медицинского учреждения поступило сообщение о случившемся, которое было передано в дежурную часть Отдела МВД России по Октябрьскому. Следственно-оперативная группа была отправлена на место происшествия.

Известно, что на данный момент 11-летняя девочка находится в больнице. В пресс-службе МВД по РБ отмечают, скорее всего произошёл несчастный случай.

«На момент случившегося родители девочки находились в квартире. Семья благополучная, на учете в ОМВД России по Октябрьскому не состоит.», — прокомментировали в ведомстве

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, результаты которой послужат основанием для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из уфимских школ семиклассник упал из окна первого этажа. Кадры произошедшего появились в интернете. На видео было видно, как якобы старшеклассники выталкивают из окна мальчика. Позже стало известно, что школьник упал сам и его никто не толкал.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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