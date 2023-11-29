В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым

Владислав Вакилов, завершивший обучение в школе №15, получил профессию механика в Уфимском автотранспортном техникуме. В 1986 году он вступил в армию и принял участие в девяти боевых операциях в Афганистане. За свою службу, Вакилов получил награды в виде медалей «От благодарного Афганского народа» и «Воину-интернационалисту».