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Updated Сегодня, 11:28

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым

29 ноября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы

Церемония прощания с Владиславом Вакиловым, погибшим в ходе специальной военной операции, состоялась сегодня, 29 ноября, в уфимском театре «Нур».

Владислав Вакилов, завершивший обучение в школе №15, получил профессию механика в Уфимском автотранспортном техникуме. В 1986 году он вступил в армию и принял участие в девяти боевых операциях в Афганистане. За свою службу, Вакилов получил награды в виде медалей «От благодарного Афганского народа» и «Воину-интернационалисту».

Владислав Вакилов был активным участником СВО с 26 мая текущего года. Однако, 15 ноября, он погиб.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Сидоровым. Уроженец Иглинского района республики погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Алексей Сидоров был посмертно награжден орденом Мужества.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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