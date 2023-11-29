В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Владиславом Вакиловым

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Церемония прощания с Владиславом Вакиловым, погибшим в ходе специальной военной операции, состоялась сегодня, 29 ноября, в уфимском театре «Нур».
Владислав Вакилов, завершивший обучение в школе №15, получил профессию механика в Уфимском автотранспортном техникуме. В 1986 году он вступил в армию и принял участие в девяти боевых операциях в Афганистане. За свою службу, Вакилов получил награды в виде медалей «От благодарного Афганского народа» и «Воину-интернационалисту».
Владислав Вакилов был активным участником СВО с 26 мая текущего года. Однако, 15 ноября, он погиб.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Сидоровым. Уроженец Иглинского района республики погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Алексей Сидоров был посмертно награжден орденом Мужества.