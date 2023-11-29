Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн

В описании объекта закупки сказано, что подрядчик должен поставить оборудование для производства статоров электродвигателей — высокоскоростной вырубной пресс, установка для окраски статоров (отдельно — оснастку к станку), 2 автоматических намоточных станка с внешним пазом (отдельно — оснастку к нему), 2 автоматический намоточных станка, стенд контроля качества обмотки статора, станок установки магнитов (отдельно — оснастку к нему), установку вакуумно-нагнетательной пропитки, 4 сушильных шкафа, станок рядовой намотки (отдельно — оснастку к нему), установку склеивания пакетов статоров электродвигателей (отдельно — оснастку к нему).