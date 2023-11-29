Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) ищет поставщика линии по производству электродвигателей беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Для развития отрасли осенью указом Хабирова в Башкирии создали специальное управление — Дирекцию по развитию беспилотных авиационных систем. В её состав вошёл Вадим Захаров, ректор УУНиТ.
В описании объекта закупки сказано, что подрядчик должен поставить оборудование для производства статоров электродвигателей — высокоскоростной вырубной пресс, установка для окраски статоров (отдельно — оснастку к станку), 2 автоматических намоточных станка с внешним пазом (отдельно — оснастку к нему), 2 автоматический намоточных станка, стенд контроля качества обмотки статора, станок установки магнитов (отдельно — оснастку к нему), установку вакуумно-нагнетательной пропитки, 4 сушильных шкафа, станок рядовой намотки (отдельно — оснастку к нему), установку склеивания пакетов статоров электродвигателей (отдельно — оснастку к нему).
Мы обратились в пресс-службу вуза с вопросами о целях производства беспилотников.
Начальная цена контракта — 198 млн рублей.